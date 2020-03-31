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Военнослужащий погиб в Ружанском районе
Источник материала: ОНТ
В Ружанском районе Брестской погиб солдат-срочник, травма оказалась несовместимой с жизнью. Информация об этом размещена на сайте Министерства обороны Беларуси.
Солдат проходил службу с мая 2019 года. Сообщается, что военнослужащий погиб из-за несоблюдения правил безопасности. Комиссия оборонного ведомства устанавливает причины случившегося.
Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким рядового.
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В Ружанском районе Брестской погиб солдат-срочник, травма оказалась несовместимой с жизнью. Информация об этом размещена на сайте Министерства обороны Беларуси....
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