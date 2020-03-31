Брестский предприниматель: «Такой ситуации на рынке никто не видел на своем веку»

Источник материала: Виртуальный Брест

Известный брестский предприниматель Кирилл Борохов, владелец сети заведений общественного питания, опубликовал обращение к властям и жителям города над Бугом.





Кирилл Борохов, фото из аккаунта в Фейсбуке

Он призвал оказать поддержку малому бизнесу, чтобы не допустить коллапса этого сектора экономики.

— Такой ситуации на рынке никто не видел на своем веку и не ждал. Черные лебеди не предупреждают о своем появлении. К глубокому сожалению, мы не можем принять решение о закрытии наших заведений на полный карантин.

В первую очередь, потому что официально в нашей стране карантина нет, и мы не можем сослаться на форс-мажор и обстоятельства неприменимой силы, у нас есть обязательства перед нашими поставщиками, арендодателями, государством, кредитными организациями, сотрудниками, и поэтому нам нужно работать чтобы их выполнить.

Во вторую, потому что экономическая смерть не лучше физической для многих из нас. Большинство если закроются, то уже не откроются заново. Жизнь и бизнес — это не компьютерная игра, которые можно поставить на паузу, а вернувшись, начать с места на котором закончил.

Далее бизнесмен рассказывает о крайне неутешительной ситуации на рынке и просит у людей помощи:

— В данный момент происходит катастрофическое снижение экономической и потребительской активности, которые ставят многие предприятия под угрозу выживаемости. У каждого из нас есть любимые места, кафе, бары, рестораны, магазины, услуги, любимые мастера, продавцы, официанты, вещи и продукты, которые делают нашу жизнь лучше и комфортнее, исчезновение которых расстроит и сделает наш город хуже.

Поэтому я прошу по-дружески поддержать локальный бизнес, которым мы пользуемся и любим, потому что если мы это не сделаем, то можем его просто потерять. Каждый из нас может это сделать встречно — потратив деньги друг у друга, на этом основана экономика. Сам хожу, трачу, поддерживаю, осознаю, как это важно.

Корреспондент «Салідарнасці» спросил бизнесмена, была ли какая-либо реакция на это обращение, и что он намерен делать дальше.

— К сожалению власти заняли выжидательную позицию. Поскольку в стране пока официально не введен карантин, мы не можем закрыться и объявить тайм-аут. А компенсировать нам потери никто, похоже, не собирается.

Банк и некоторые арендаторы, отнеслись с пониманием, отсрочили платежи. Поток клиентов в некоторые дни упал на 90 %. И в подобной ситуации оказались очень многие предприниматели в Бресте.