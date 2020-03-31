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Студотряды Белорусской сельхозакадемии помогают в посевной в Могилевском районе: как работается ребятам на земле?
Источник материала: ОНТ
Зарплата в полторы тысячи рублей и большая помощь сельскому хозяйству. На поля Могилёвской области высадился студенческий десант. 15 отрядов Белорусской сельскохозяйственной академии трудятся на весенне-полевых работах. Пашут, сеют – всему научили в альма-матер. Про студенческий задел на урожай.
Однокурсники, а теперь еще и напарники. Уже неделю Игорь и Женя трудятся в полях. Всё взрослому: работают с 6:00 и до заката, ведь дорог каждый погожий день. Новое задание – вспахать поле под ячмень, 85 гектаров.
Ребята в хозяйстве на полном довольствии: есть жилье, питание плюс зарплата. А она зависит от количества и качества труда. Энтузиазма молодым аграриям не занимать, работают на совесть.
Последний раз студотряд в «Фирме «Кадино» работал 6 лет назад. Хозяйство многопрофильное: кроме зерновых выращивают лук, морковь, свёклу, картофель. В этом сезоне к посевным площадям добавилась еще 1000 гектаров и молодежная аграрная помощь пришлась весьма кстати.
На горецких полях земля еще не готова принять зерно, а потому вся работа сконцентрирована пока на мехдворах. А вот здесь задача для студентов усложняется: хочешь пахать и сеять – сперва подготовь трактор.
Как правильно настроить плуг, на какую глубину пахать, сколько зерна и сколько удобрений. Всему ребят научили в вузе. Теория в учебных классах – это хорошо, а вот что покажет практика на полигоне?
В парке сельскохозяйственной академии полсотни машин. Одних тракторов 15. Недавно прибыло и «энергонасыщенное подкрепление». Теперь надо обуздать 350 лошадиных сил и сдвинуть 9-тонную машину с места.
Более 10 лет студенты Белоруской сельхозакадемии помогают с посевной. В этот раз спрос на молодёжь как никогда – предприятия буквально выстроились в очередь за подмогой. В итоге в поля отправились 127 человек, в два раза больше, чем год назад.
На весенних работах ребята задержатся еще на месяц. Потом вернутся на учебу, немного отдохнут на каникулах. А летом снова в поле – убирать урожай, который сами заложили по весне.
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Студотряды Белорусской сельхозакадемии помогают в посевной в Могилевском районе: как работается ребятам на земле?
Зарплата в полторы тысячи рублей и большая помощь сельскому хозяйству. На поля Могилёвской области высадился студенческий десант. 15 отрядов Белорусской...
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