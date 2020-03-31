Уже завтра, 1 апреля, можем смотреть фильмы «Беларусьфильм» не выходя из дома





Кадр из фильма "Девочка ищет отца"





Кино «Беларусьфильма» можно будет смотреть не выходя из дома на протяжении трех недель. В интернете будут размещаться не только мелодрамы, драмы, военные, семейные и документальные картины, но и мультфильмы. При этом многие фильмы впервые появятся в открытом доступе. Также студия призывает зрителей обсуждать то, что они посмотрели.



