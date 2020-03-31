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Уже завтра, 1 апреля, можем смотреть фильмы «Беларусьфильм» не выходя из дома

31.03.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 апреля «Беларусьфильм» будет размещать фильмы собственного производства в соцсетях и на YouTube-канале студии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.


Кадр из фильма "Девочка ищет отца"

Кино «Беларусьфильма» можно будет смотреть не выходя из дома на протяжении трех недель. В интернете будут размещаться не только мелодрамы, драмы, военные, семейные и документальные картины, но и мультфильмы. При этом многие фильмы впервые появятся в открытом доступе. Также студия призывает зрителей обсуждать то, что они посмотрели.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 апреля «Беларусьфильм» будет размещать фильмы собственного производства в соцсетях и на YouTube-канале студии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости»...
 
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