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Вильгельм Кубе об оккупированной Беларуси: «Народ за 25 лет сделал необычный шаг»
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
В 1943 году Вильгельм Кубе пишет: «Нам утверждали, что народ скучает по попу. Стоит ему вернуть попа, и он будет рад. На самом деле фактом является то, что народ за 25 лет сделал необычный шаг, в котором мы убедились за время пребывания здесь».
Светлана Силова:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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