Пьяный мастер катался по городу на чужой машине

Источник материала: ОНТ

Житель Лиды катался на машине, которую должен был отремонтировать, в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 29 марта – очевидцы сообщили в ГАИ, что по городу ездит «Фольксваген» с подозрительной траекторией, похоже, что водитель пьян. Вскоре после сообщения автомобиль был остановлен сотрудниками ГАИ – у 47-летнего горожанина в выдыхаемом воздухе было зафиксировано 2,3 промилле алкоголя. Было установлено, что он не является владельцем «Фольксвагена».

Сотрудники ГАИ связались с собственником автомобиля – хозяйка оставила мужчине машину для ремонта.

Ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за пьяные поездки.

Фото: УВД Гродненского облисполкома

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