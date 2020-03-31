|
Пьяный мастер катался по городу на чужой машине
Источник материала: ОНТ
Житель Лиды катался на машине, которую должен был отремонтировать, в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел вечером 29 марта – очевидцы сообщили в ГАИ, что по городу ездит «Фольксваген» с подозрительной траекторией, похоже, что водитель пьян. Вскоре после сообщения автомобиль был остановлен сотрудниками ГАИ – у 47-летнего горожанина в выдыхаемом воздухе было зафиксировано 2,3 промилле алкоголя. Было установлено, что он не является владельцем «Фольксвагена».
Сотрудники ГАИ связались с собственником автомобиля – хозяйка оставила мужчине машину для ремонта.
Ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за пьяные поездки.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Лиды катался на машине, которую должен был отремонтировать, в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)