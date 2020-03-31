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Швеция и Великобритания благодарны Беларуси за возвращение своих граждан на родину

31.03.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Швеция и Великобритания выразили благодарность Беларуси за помощь в доставке граждан на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Швеция и Великобритания благодарны Беларуси за возвращение своих граждан на родину

Из-за введения многими странами ограничительных мер в связи с распространением Covid-19, возможностей для возвращения людей на родину остаётся всё меньше.

«Белавиа» продолжает осуществлять полёты в Германию, Великобританию, Нидерланды, Швецию, Испанию в целях эвакуации белорусов.    

Швеция и Великобритания благодарны Беларуси за возвращение своих граждан на родину

Однако наша страна не забывает и о гражданах других государств, которые оказались в трудной ситуации. 31 марта чартерным рейсом нашего авиаперевозчика из Стамбула вылетели более 70 граждан Швеции, США и других стран. На данный момент через Минск проходит единственный маршрут, позволяющий им добраться до Стокгольма.    

Швеция и Великобритания благодарны Беларуси за возвращение своих граждан на родину

Американцы проследуют в США также через белорусскую столицу. В ближайшие дни планируется вылет белорусских граждан из ОАЭ.    

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Теги: Минск
 
 
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Новости мира. Швеция и Великобритания выразили благодарность Беларуси за помощь в доставке граждан на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     ...
 
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