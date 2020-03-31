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Швеция и Великобритания благодарны Беларуси за возвращение своих граждан на родину
Источник материала: СТВ
Новости мира. Швеция и Великобритания выразили благодарность Беларуси за помощь в доставке граждан на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за введения многими странами ограничительных мер в связи с распространением Covid-19, возможностей для возвращения людей на родину остаётся всё меньше.
Однако наша страна не забывает и о гражданах других государств, которые оказались в трудной ситуации. 31 марта чартерным рейсом нашего авиаперевозчика из Стамбула вылетели более 70 граждан Швеции, США и других стран. На данный момент через Минск проходит единственный маршрут, позволяющий им добраться до Стокгольма.
Американцы проследуют в США также через белорусскую столицу. В ближайшие дни планируется вылет белорусских граждан из ОАЭ.
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Новости мира. Швеция и Великобритания выразили благодарность Беларуси за помощь в доставке граждан на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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