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2 км по трассе за молоком и творогом. Почему в пос. Юбилейный возле Гомеля нет в продаже необходимых продуктов?

31.03.2020 21:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Жители поселка Юбилейный недалеко от Гомеля рады бы сходить в магазин, но его строительство заморозили еще в 2014-м. С тех пор люди ходят за продуктами в соседнюю деревню, а она в двух километрах. Услуги же местной лавки не отвечают интересам - ассортимент низкий. 

Два километра по трассе до соседней деревни за творогом и молоком. Уже привычный маршрут для жителей поселка Юбилейный. В основном там живут пенсионеры.

«Тяжело, конечно. Каждый день я не хожу, но через день это точно».

Зинаида Симайтис, житель п.Юбилейный: «Я пешком еще хожу, а муж уже не может ходить, он на автобусе едет, потому что здоровья нет».

«Юбилейный» - это пригород Гомеля: 15 многоэтажек и почти 300 частных домов. В 2014-м в поселке начали строить большой продуктовый магазин, вырыли котлован, заложили фундамент, но стройка внезапно остановилась. С тех пор жители куда только не обращались.

Оксана Лыскина, житель п.Юбилейный: «Ребенок просит. Даже молочную продукцию здесь негде купить, столько домов, много молодежи, много детей, мамочек».

Галина Комарова, житель п.Юбилейный: «Овощей каких-то, фруктов, то, что необходимо, этого вообще нет».

Светлана Волосянкина, житель п.Юбилейный: «Пообещали автолавку, как в заброшенной деревне. Мы живем три километра от городской черты, это трасса на Москву, на Брянск, просто смешно, доходит до абсурда».

Небольшой магазин в поселке есть, но люди туда практически не ходят. Он и закрыт часто, и на прилавках - минимальный набор продуктов, да и тех на всех не хватает. Собирали подписи, просили увеличить ассортимент, но продуктов больше не становится.

«Постоянно нет мяса, колбас. Нехватка продуктов. XXI век, а у нас нечего кушать».

В райисполкоме решить этот вопрос пытались неоднократно. Выделили место. Приглашали частного инвестора. Но тот обанкротился, и проект, в итоге, заморозили. Сейчас вторая попытка – уже новая компания берется построить в поселке двухэтажный магазин.

Алексей Мохарев, заместитель председателя Гомельского райисполкома: «Существует земельный участок на сегодняшний день, где-то к сентябрю планирует выйти на строительную площадку инвестор, который имеет довольно-таки развитую сеть на территории города Гомеля».

До конца недели районные власти обещают встретиться с местными жителями. Уверяют, сроки строительства будут максимально короткими, к тому же, это будет супермаркет низких цен – об этом как раз и просили пенсионеры. А пока в поселке не появилась строительная техника, возьмут на особый контроль работу действующего магазина. 

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Теги: Гомель
 
 
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Жители поселка Юбилейный недалеко от Гомеля рады бы сходить в магазин, но его строительство заморозили еще в 2014-м. С тех пор люди ходят за продуктами в соседнюю...
 
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