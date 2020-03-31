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2 км по трассе за молоком и творогом. Почему в пос. Юбилейный возле Гомеля нет в продаже необходимых продуктов?
Источник материала: ОНТГомеля нет в продаже необходимых продуктов?" class="one-news__figure-img">
Жители поселка Юбилейный недалеко от Гомеля рады бы сходить в магазин, но его строительство заморозили еще в 2014-м. С тех пор люди ходят за продуктами в соседнюю деревню, а она в двух километрах. Услуги же местной лавки не отвечают интересам - ассортимент низкий.
Два километра по трассе до соседней деревни за творогом и молоком. Уже привычный маршрут для жителей поселка Юбилейный. В основном там живут пенсионеры.
«Тяжело, конечно. Каждый день я не хожу, но через день это точно».
«Юбилейный» - это пригород Гомеля: 15 многоэтажек и почти 300 частных домов. В 2014-м в поселке начали строить большой продуктовый магазин, вырыли котлован, заложили фундамент, но стройка внезапно остановилась. С тех пор жители куда только не обращались.
Небольшой магазин в поселке есть, но люди туда практически не ходят. Он и закрыт часто, и на прилавках - минимальный набор продуктов, да и тех на всех не хватает. Собирали подписи, просили увеличить ассортимент, но продуктов больше не становится.
«Постоянно нет мяса, колбас. Нехватка продуктов. XXI век, а у нас нечего кушать».
В райисполкоме решить этот вопрос пытались неоднократно. Выделили место. Приглашали частного инвестора. Но тот обанкротился, и проект, в итоге, заморозили. Сейчас вторая попытка – уже новая компания берется построить в поселке двухэтажный магазин.
До конца недели районные власти обещают встретиться с местными жителями. Уверяют, сроки строительства будут максимально короткими, к тому же, это будет супермаркет низких цен – об этом как раз и просили пенсионеры. А пока в поселке не появилась строительная техника, возьмут на особый контроль работу действующего магазина.
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2 км по трассе за молоком и творогом. Почему в пос. Юбилейный возле Гомеля нет в продаже необходимых продуктов?
Жители поселка Юбилейный недалеко от Гомеля рады бы сходить в магазин, но его строительство заморозили еще в 2014-м. С тех пор люди ходят за продуктами в соседнюю...
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