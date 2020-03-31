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МИД продолжает помогать белорусам вернуться домой в условиях закрытых границ

31.03.2020 21:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД продолжает помогать белорусам вернуться домой в условиях закрытых границ

В условиях закрытых границ и отмененных авиарейсов белорусам и гражданам других стран всё сложнее вернуться домой. 

Несмотря на это, наш МИД продолжает оказывать помощь. 

«Белавиа» всё ещё летает в Германию, Великобританию, Нидерланды, Швецию, Испанию. Чартерным рейсом сегодня при взаимодействии дипломатов более 70 граждан Швеции, США и других стран вылетели из Стамбула - через Минск - в Стокгольм. И это единственный сегодня вариант. Через столицу Беларуси на родину также проследуют американцы. Благодарность Беларуси и «Белавиа» высказала британская сторона. 

В ближайшие дни белорусы вылетят из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако в связи с решением России о временном ограничении прилета граждан в Москву для наших соотечественников практически закрывается этот транзитный коридор. «Белавиа» отменила рейсы в Шереметьево и Домодедово. Но дипломаты Беларуси и России прорабатывают вопрос эвакуации автотранспортом тех, кто застрял в аэропортах Москвы. 

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Теги: Минск
 
 
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В условиях закрытых границ и отмененных авиарейсов белорусам и гражданам других стран всё сложнее вернуться домой.  Несмотря на это, наш МИД продолжает оказывать...
 
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