ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

5 платьев, которые помогут скрыть отсутствие талии

31.03.2020 21:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

5 платьев, которые помогут скрыть отсутствие талии

Идеальное платье должно не только подчёркивать достоинства фигуры, но и скрывать её недостатки. Наличие живота — совсем несущественный недостаток фигуры. Однако он мешает жить многим девушкам. Не обязательно изнурять себя тренировками или ложиться под нож хирурга. Достаточно надеть правильное платье.

1. Нью-лук. Фасон платья с пышной юбкой и акцентом на талии не зря считается эталонным. Он приближает фигуру к идеальным «песочным часам». Также он может скрыть большое количество неприятных нюансов, такие как отсутствие талии, слишком пышные бёдра или маленькая грудь. Самая выигрышная длина такого платья – чуть ниже колена или до середины голени.


2. Завышенная талия. Платья с завышенной талией прямого или слегка расклешённого кроя отвлекают внимание от полного живота. Для усиления эффекта, следует отдавать предпочтение моделям с объёмным верхом, глубоким V-образным вырезом или оборками. В данном случае фигура будет смотреться стройной и миниатюрной. Что касается длины, то следует выбирать платья мили или макси. Мини-платья с завышенной талией придадут образу инфантильность. 


3. Трапеция. Трапециевидные платья смещают акцент с талии на ноги. Если у вас роскошные длинные ноги, то платье-трапеция станет вашим идеальным вариантом. 


4. Oversize. Скрыть отсутствие талии или большие бёдра поможет модный oversize. Однако платье не должно напоминать бесформенный балахон. Оно только прибавит вам несколько лишних килограммов. Вымирайте тонкие и струящиеся ткани, плиссе, кружево или прозрачные детали. 


5. Прямой силуэт. Отсутствие акцента на талии будет для вас выгодным. Несовершенства фигуры будут надёжно скрыты от посторонних глаз. Если образ кажется вам слишком скучным, то дополните его броскими и яркими аксессуарами. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идеальное платье должно не только подчёркивать достоинства фигуры, но и скрывать её недостатки. Наличие живота — совсем несущественный недостаток фигуры. Однако...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уже завтра, 1 апреля, можем смотреть фильмы «Беларусьфильм» не выходя из дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика