5 платьев, которые помогут скрыть отсутствие талии

Источник материала: ОНТ

Идеальное платье должно не только подчёркивать достоинства фигуры, но и скрывать её недостатки. Наличие живота — совсем несущественный недостаток фигуры. Однако он мешает жить многим девушкам. Не обязательно изнурять себя тренировками или ложиться под нож хирурга. Достаточно надеть правильное платье.

1. Нью-лук. Фасон платья с пышной юбкой и акцентом на талии не зря считается эталонным. Он приближает фигуру к идеальным «песочным часам». Также он может скрыть большое количество неприятных нюансов, такие как отсутствие талии, слишком пышные бёдра или маленькая грудь. Самая выигрышная длина такого платья – чуть ниже колена или до середины голени.





2. Завышенная талия. Платья с завышенной талией прямого или слегка расклешённого кроя отвлекают внимание от полного живота. Для усиления эффекта, следует отдавать предпочтение моделям с объёмным верхом, глубоким V-образным вырезом или оборками. В данном случае фигура будет смотреться стройной и миниатюрной. Что касается длины, то следует выбирать платья мили или макси. Мини-платья с завышенной талией придадут образу инфантильность.





3. Трапеция. Трапециевидные платья смещают акцент с талии на ноги. Если у вас роскошные длинные ноги, то платье-трапеция станет вашим идеальным вариантом.





4. Oversize. Скрыть отсутствие талии или большие бёдра поможет модный oversize. Однако платье не должно напоминать бесформенный балахон. Оно только прибавит вам несколько лишних килограммов. Вымирайте тонкие и струящиеся ткани, плиссе, кружево или прозрачные детали.





5. Прямой силуэт. Отсутствие акцента на талии будет для вас выгодным. Несовершенства фигуры будут надёжно скрыты от посторонних глаз. Если образ кажется вам слишком скучным, то дополните его броскими и яркими аксессуарами.





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