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Жительница города Лида отдала автомобиль в ремонт, а мастер после употребления алкоголя решил покататься на машине

01.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Жительница города Лида отдала автомобиль в ремонт, а мастер после употребления алкоголя решил покататься на машине

29 марта в ГАИ Лидского РОВД поступило сообщение о том, что по городу передвигается автомобиль «Volkswagen Golf», водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Звонивший ехал за транспортным средством и передавал всю информацию сотрудникам Госавтоинспекции.

В скором времени автомобиль был остановлен. У 47-летнего лидчанина в выдыхаемом воздухе было зафиксировано 2,3 промилле алкоголя. Более того, при дальнейшей проверке оказалось, что гражданин управлял не своим автомобилем.

Сотрудники ГАИ позвонили собственнику транспортного средства. Оказалось, что некоторое время назад хозяйка передала свое транспортное средство для ремонта, а мастер, употребив спиртное, решил покататься по городу.

Стоит отметить, что ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту угона автомобиля его действиям также дана правовая оценка, сообщает милиция.

 
 
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29 марта в ГАИ Лидского РОВД поступило сообщение о том, что по городу передвигается автомобиль «Volkswagen Golf», водитель которого, предположительно, находится в...
 

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