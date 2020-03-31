Сбор березового сока завершается в Беларуси: лесхозы заготовили около 10 тыс. тонн

Источник материала: ОНТ

Чистый, как слеза и сладкий, как мед! Так говорят о березовом соке! В Беларуси сбор самого полезного напитка завершается. Приступить к заготовке лесхозы в этом году смогли значительно раньше – в южных регионах уже в конце февраля. Из-за полезных свойств в народе берёзовый сок называют живой водой. И разве что легенды о нём не слагают. Всего несколько стаканов – и прилив энергии и сил гарантирован.

В Молодечненском лесхозе план по заготовке березового сока уже перевыполнен. Собрали 120 тонн. 70 из них уже проданы населению. Такие показатели неудивительны, говорит потомственный лесник первого класса Дмитрий Николаевич. На заготовках он уже 12 лет, и все это время по республике лесхоз в числе лидеров.

Дмитрий Дрозд, лесничий Молодеченского опытно-производственного лесничества: «В этом году сезон сбора сока наступил немножко раньше, чем обычно, т.к. получилась зима бесснежная, собираем сок уже около 2,5 недель ».

Юрий Ярошевич, тракторист Молодечненского лесхоза: «Эта бочка 2800, вмещает несколько сотен ведер. С 7 утра. Сначала идет светлый, потом темнеет. Уже собрали 55 тонн – все руками, немного сказывается. Делаем закатки, кто-то сейчас попозже на квас».

Чтобы березы заплакали целебными слезами, на заготовке трудятся впятером. На расстоянии 20 см от земли в стволе дерева проделывается отверстие, под ним прикрепляется лоток из бересты, по которому начинает капать сок. Дальше дело за малым – дождаться пока напиток наполнит специальный мешок.

Заготовка березовика, так напиток называют в народе, идет круглосуточно. Для начала важно выбрать подходящее дерево – это березы диаметром более 20-30 см с широкой кроной. Пусть через 5 лет дерево будет спилено, от таких зрелых, говорят специалисты, и сок слаще.

Одна береза за сезон дает около 400 л сока. И если заморозки заготовке только помогают – сок не портится и ранку дерева не поражают грибки – есть в лесхозе и те, кто работает на убыток. Случаи, когда мешки просто исчезают в Молодечно хоть и редкость, но и к таким здесь готовы.

Виталий Демеш, заместитель директора Молодечненского лесхоза: «На этой делянке установлены фотоловушки, чтобы не было хищения сока, самопроизвольной подсочки гражданами. Уже имеется один случай нарушения. Лицо признало свою вину, вынесено предупреждение. Вообще, у нас граждане законопослушные – сок охотно покупают, обращаются в лесничество».

Ведь каждая капля на вес золота – сок березы одно из лучших природных средств для улучшения обмена веществ и настоящая кладезь витаминов – кальций, калий, магний, марганец, железо. Повышенный спрос – после зимы, когда иммунитет снижен. Справляется сок березы и с весенней депрессией и усталостью. А чтобы полезные вещества сохранились надолго, сок можно консервировать или по-простому – хранить в холодильнике, добавляя лимон, апельсин и мяту.

Анастасия Докучаева, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Беларуси: «Силами лесохозяйственных учреждений собрано уже около 10 тыс. тонн полезного напитка. Наибольший вес в этом урожае внесли лесхозы Брестской области, где собрано свыше 4 тыс. тонн напитка».

Кроме того, березовый сок поставляется и на экспорт. Более 500 тонн – уже за пределами страны. Но то ли еще будет, ведь, когда закончится сезон, знает только природа.

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