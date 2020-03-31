Исполком федерации хоккея Беларуси предложил новый формат проведения чемпионата страны в следующем сезоне

Источник материала: ОНТ

В регулярном чемпионате команды, разбитые на два дивизиона, сыграют семикруговой турнир из 49 матчей.

Четыре лучшие команды Экстралиги А получат прямые путевки в плей-офф. Остальные разыграют еще четыре пропуска в эту стадию. Планируется, что в заявках команд не сможет быть больше семи легионеров. Будет разрешено заявлять не более одного иностранного вратаря.

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