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Исполком федерации хоккея Беларуси предложил новый формат проведения чемпионата страны в следующем сезоне

31.03.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исполком федерации хоккея Беларуси предложил новый формат проведения чемпионата страны в следующем сезоне

В регулярном чемпионате команды, разбитые на два дивизиона, сыграют семикруговой турнир из 49 матчей. 

Четыре лучшие команды Экстралиги А получат прямые путевки в плей-офф. Остальные разыграют еще четыре пропуска в эту стадию. Планируется, что в заявках команд не сможет быть больше семи легионеров. Будет разрешено заявлять не более одного иностранного вратаря.

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В регулярном чемпионате команды, разбитые на два дивизиона, сыграют семикруговой турнир из 49 матчей.  Четыре лучшие команды Экстралиги А получат прямые путевки в...
 
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