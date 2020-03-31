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«Я надеваю спецодежду и пошла. Нужно быть наравне». Руководитель сельхозпредприятия поделилась секретами успешной работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работа аграриев чаще всего ассоциируется с мужской. Однако есть и другие примеры. В сельхозпредприятии «Забашевичи» Борисовского района за всем следит женская рука, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мария Макарчик в должности руководителя четыре года, к работе подходит по-хозяйски.
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«Я надеваю спецодежду и пошла. Нужно быть наравне». Руководитель сельхозпредприятия поделилась секретами успешной работы
Новости Беларуси. Работа аграриев чаще всего ассоциируется с мужской. Однако есть и другие примеры. В сельхозпредприятии «Забашевичи» Борисовского района за всем...
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