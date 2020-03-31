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«Я надеваю спецодежду и пошла. Нужно быть наравне». Руководитель сельхозпредприятия поделилась секретами успешной работы

31.03.2020 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работа аграриев чаще всего ассоциируется с мужской. Однако есть и другие примеры. В сельхозпредприятии «Забашевичи» Борисовского района за всем следит женская рука, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Я надеваю спецодежду и пошла. Нужно быть наравне». Руководитель сельхозпредприятия поделилась секретами успешной работы

Мария Макарчик в должности руководителя четыре года, к работе подходит по-хозяйски.

В чем секрет успеха, смотрите в видеоматериале Анастасии Кончиц.

Люди в материале: Анастасии Кончиц

 
 
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Новости Беларуси. Работа аграриев чаще всего ассоциируется с мужской. Однако есть и другие примеры. В сельхозпредприятии «Забашевичи» Борисовского района за всем...
 
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