|
Ким Кардашьян показала прическу юности и назвала ее «странной»
Источник материала: ОНТ
Ким Кардашьян разместила в своем Instagram-аккаунте архивный снимок, который был высоко оценен поклонниками.
В публикации светская львица рассказала, что снимок был сделан, когда она училась в колледже. Она призналась, что сейчас находит эту прическу довольно странной.
Однако подписчики оставили под снимком юной Кардашьян много восторженных отзывов – их не смутила ни прическа, ни яркий макияж.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ким Кардашьян разместила в своем Instagram-аккаунте архивный снимок, который был высоко оценен поклонниками. В публикации светская львица рассказала, что снимок был...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)