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Ким Кардашьян показала прическу юности и назвала ее «странной»

31.03.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ким Кардашьян показала прическу юности и назвала ее «странной»

Ким Кардашьян разместила в своем Instagram-аккаунте архивный снимок, который был высоко оценен поклонниками.

В публикации светская львица рассказала, что снимок был сделан, когда она училась в колледже. Она призналась, что сейчас находит эту прическу довольно странной. 

Однако подписчики оставили под снимком юной Кардашьян много восторженных отзывов – их не смутила ни прическа, ни яркий макияж. 

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Ким Кардашьян разместила в своем Instagram-аккаунте архивный снимок, который был высоко оценен поклонниками. В публикации светская львица рассказала, что снимок был...
 
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