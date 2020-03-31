Ким Кардашьян показала прическу юности и назвала ее «странной»

Источник материала: ОНТ

Ким Кардашьян разместила в своем Instagram-аккаунте архивный снимок, который был высоко оценен поклонниками.

В публикации светская львица рассказала, что снимок был сделан, когда она училась в колледже. Она призналась, что сейчас находит эту прическу довольно странной.

Однако подписчики оставили под снимком юной Кардашьян много восторженных отзывов – их не смутила ни прическа, ни яркий макияж.

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