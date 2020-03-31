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Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»

31.03.2020 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Школьникам предлагают провести каникулы онлайн. Необычный проект запустили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посадить растение, составить собственный плейлист, сделать уборку или пижамную вечеринку. Таким образом, дети остаются дома, но при этом не скучают.

Кто курирует проект и как стать его участником, расскажет Ирина Недобоева. 

Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»


Посадить растение, составить собственный плейлист, сделать уборку и организовать пижамную вечеринку. Целую неделю провести в безопасности, но при этом нескучно и с пользой. Такая возможность появилась у каждого белорусского школьника во время весенних каникул.   

Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси

Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»

Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и для школьников. Родители стараются прислушиваться к рекомендациям и сводят к минимуму посещение детьми людных мест.

Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»

Перспектива просидеть дома всю неделю, признаются Кристина и Полина Телепнёвы, была совсем не радужной. А потому, узнав об онлайн-проекте «Клёвые каникулы», чек-лист с заданиями юные могилевчанки высматривали в соцсетях уже с утра. 

Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»


Полина Телепнёва, жительница Могилева:
Польза, я сегодня научилась садить огурцы. Вечером мы будем смотреть военный фильм. Но вот уборка, если честно, мне совсем не нравится.

Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»

Убавилось хлопот на тему «чем занять ребенка» и у родителей. Дети дома, дети при деле. 

Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»

Ольга Телепнёва, жительница Могилева:
Дети дома занимаются делом. Мы знаем, контролируем. Мы видим, какие планы составляют. Мы уже можем прийти и посмотреть, чем они занимались. Здорово, конечно, что появился такой проект. Детям очень интересно.

Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»

Ирина Недобоева, корреспондент:
После каждого выполненного задания ребятам нужно заселфиться на его фоне. Выложить фотку на своей странице в социальных сетях. И поставить #клёвые каникулы.

Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»

Организаторы позаботились, чтобы проект был интересен школьникам разных возрастов. Чек-лист с заданиями разместили на официальных страничках БРСМ. Для каждого расширенный лайфхак. 

Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»

Каждый день новая тема и новые задания. Чем дальше, тем интереснее. Ребят привлекает возможность провести нескучно каникулярное время и еще посоперничать в дружеском поединке. 

Люди в материале: Ирина Недобоева, Полина Телепнёва, Ольга Телепнёва

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Школьникам предлагают провести каникулы онлайн. Необычный проект запустили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посадить...
 
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