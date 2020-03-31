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Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Школьникам предлагают провести каникулы онлайн. Необычный проект запустили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посадить растение, составить собственный плейлист, сделать уборку или пижамную вечеринку. Таким образом, дети остаются дома, но при этом не скучают.
Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и для школьников. Родители стараются прислушиваться к рекомендациям и сводят к минимуму посещение детьми людных мест.
Перспектива просидеть дома всю неделю, признаются Кристина и Полина Телепнёвы, была совсем не радужной. А потому, узнав об онлайн-проекте «Клёвые каникулы», чек-лист с заданиями юные могилевчанки высматривали в соцсетях уже с утра.
Убавилось хлопот на тему «чем занять ребенка» и у родителей. Дети дома, дети при деле.
Ольга Телепнёва, жительница Могилева:
Ирина Недобоева, корреспондент:
Организаторы позаботились, чтобы проект был интересен школьникам разных возрастов. Чек-лист с заданиями разместили на официальных страничках БРСМ. Для каждого – расширенный лайфхак.
Каждый день новая тема и новые задания. Чем дальше, тем интереснее. Ребят привлекает возможность провести нескучно каникулярное время и еще посоперничать в дружеском поединке.
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Новости Беларуси. Школьникам предлагают провести каникулы онлайн. Необычный проект запустили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посадить...
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