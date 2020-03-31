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5 YouTube-каналов для тренировок дома

31.03.2020 22:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 YouTube-каналов для тренировок дома

В режиме самоизоляции люди мало двигаются и больше едят. Мы сделали подборку YouTube-каналов с упражнениями на разные группы мышц, которые помогут вам оставаться в форме сидя дома и без походов в спортзал.

1. Начать можно с малого. Например, с пилатеса. Он поможет вернуть мышцы в тонус. На канале Popsugar Fitness можно найти тренировки для любых целей и групп мышц.

2. Для тех, кто любит йогу, подойдёт канал Yoga with Adriene. Курс Practice Ease рассчитан для новичков и длится 31 день. За это время вполне реально освоить базовые асаны, а также почувствовать собственное тело, научиться бороться со стрессом.

3. Для самых бодрых подойдёт канал XHIT Daily. Каждая тренировка длится не более 15 минут, однако выжить сможет только сильнейший.

4. Если ваша цель – это упругие ягодицы, то для вас отлично подойдёт канал BeFiT. 30-дневный курс Fat Burn сможет сделать из вас если не Ким Кардашьян, то Кортни точно. Все тренировки проходят при работе с собственным весом. Инвентарь не нужен. 

5. Канал Tone It Up, который ведут подруги Карина и Катрина, содержит в себе простые упражнения. Тренировки делятся по группам мышц или целям, например, жиросжигание или растяжка. Помимо этого, на канале имеются советы по питанию и детоксу.


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В режиме самоизоляции люди мало двигаются и больше едят. Мы сделали подборку YouTube-каналов с упражнениями на разные группы мышц, которые помогут вам оставаться в...
 
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