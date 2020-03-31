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Как жили люди 1,5 тысячи лет назад? Почему вам нужно увидеть музей под открытом небом в Беловежской пуще

31.03.2020 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беловежская пуща – место не только уникальной природы, но и редких археологических находок. Во время раскопок ученые-историки обнаружили клад человека каменного века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место станет частью большого проекта – археологического музея под открытым небом. Его строительство ведется уже на протяжении нескольких лет.

Как жили люди 1,5 тысячи лет назад? Почему вам нужно увидеть музей под открытом небом в Беловежской пуще

Подробнее – в материале Кристины Протосовицкой.

Как жили люди 1,5 тысячи лет назад? Почему вам нужно увидеть музей под открытом небом в Беловежской пуще

Музей под открытым небом – формат нередкий для европейских стран, в частности скандинавов, стал настоящим открытием для Беларуси. Тысячи гостей (первая очередь – ранний железный и бронзовый века) принимает туристов уже на протяжении года.

Археологическая сенсация: в Беловежской пуще нашли клад нуклеусов. Чем уникальна находка?

Как жили люди 1,5 тысячи лет назад? Почему вам нужно увидеть музей под открытом небом в Беловежской пуще

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Уникальная возможность – подсмотреть за жизнью, которая здесь шла своим чередом полторы тысячи назад. Как готовили, на чем спали и чем занимались предки современных белорусов. С археологической точностью воссоздают жилище и быт.

Как жили люди 1,5 тысячи лет назад? Почему вам нужно увидеть музей под открытом небом в Беловежской пуще

Историческая тропа от каменного века до раннего средневековья. Пройти тысячи лет истории в Беловежской пуще предлагают меньше чем за день. Сейчас ведется строительство новой очереди – поселение славян и древнегерманское подворье.

Как жили люди 1,5 тысячи лет назад? Почему вам нужно увидеть музей под открытом небом в Беловежской пуще

Руслан Книга, научный сотрудник, заведующий археологическим музеем под открытым небом:
Печь выполнена из глины с домешками различными минеральными. Сюда ложились дрова, горел огонь, а сверху хозяйка могла ставить, например, глиняную сковородку и спокойно готовить еду для всей своей семьи.

Пошагово восстанавливают обстановку и привычки тогдашних людей. Подворье кузница, хлебороба, гончара. В каждом появятся атрибуты их привычной жизни. Спечь хлеб или выковать орудие – посетитель не останется в стороне.

Как жили люди 1,5 тысячи лет назад? Почему вам нужно увидеть музей под открытом небом в Беловежской пуще

Руслан Книга:
Самое главное в археологическом музее – это показать живую археологию. Это не музей, где вы смотрите экспонат под витринами. Любой желающий сможет окунуться в материальный, духовный быт наших предков.

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Руслан Книга

 
 
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Новости Беларуси. Беловежская пуща – место не только уникальной природы, но и редких археологических находок. Во время раскопок ученые-историки обнаружили клад...
 
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