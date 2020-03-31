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Как жили люди 1,5 тысячи лет назад? Почему вам нужно увидеть музей под открытом небом в Беловежской пуще
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беловежская пуща – место не только уникальной природы, но и редких археологических находок. Во время раскопок ученые-историки обнаружили клад человека каменного века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место станет частью большого проекта – археологического музея под открытым небом. Его строительство ведется уже на протяжении нескольких лет.
Музей под открытым небом – формат нередкий для европейских стран, в частности скандинавов, стал настоящим открытием для Беларуси. Тысячи гостей (первая очередь – ранний железный и бронзовый века) принимает туристов уже на протяжении года.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Историческая тропа от каменного века до раннего средневековья. Пройти тысячи лет истории в Беловежской пуще предлагают меньше чем за день. Сейчас ведется строительство новой очереди – поселение славян и древнегерманское подворье.
Руслан Книга, научный сотрудник, заведующий археологическим музеем под открытым небом:
Пошагово восстанавливают обстановку и привычки тогдашних людей. Подворье кузница, хлебороба, гончара. В каждом появятся атрибуты их привычной жизни. Спечь хлеб или выковать орудие – посетитель не останется в стороне.
Руслан Книга:
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Как жили люди 1,5 тысячи лет назад? Почему вам нужно увидеть музей под открытом небом в Беловежской пуще
Новости Беларуси. Беловежская пуща – место не только уникальной природы, но и редких археологических находок. Во время раскопок ученые-историки обнаружили клад...
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