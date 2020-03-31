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В Беларуси растёт интерес промышленных предприятий к базальту

31.03.2020 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси увеличились разведанные запасы нефти на 1 миллион 700 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из ведущих нефтехимических компаний нашей страны в 2019 году вышла на прирост этого сырья. 

В Беларуси растёт интерес промышленных предприятий к базальту

В Беларуси растёт интерес промышленных предприятий к базальту

Также в Беларуси стали больше добывать кварцевого песка. Его применяют в стекольной промышленности. Добыча и переработка собственного материала – это, прежде всего, экономно и экологично: не за горами переход от ПЭТ-упаковки к стекольной таре.

В Беларуси растёт интерес промышленных предприятий к базальту

Кроме того, увеличились запасы соли и строительных материалов. Отечественного торфа уходит на экспорт порядка 70 %. К концу года планируется окончательно оценить залежи базальта. По предварительным подсчетам они могут составить не меньше 10 миллионов тонн.  

В Беларуси растёт интерес промышленных предприятий к базальту

Василий Колб, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Базальты у нас залегают на глубине 52 метра, а сверху от ноля до 30-40 метров есть пески. Глауканитовые могут использоваться в красках, различных направлениях строительной отрасли, также есть там кварцевые пески. У нас есть определенные площади и участки. Мы будем, по мере возможности, их ставить в государственную программу либо предлагать потенциальным инвесторам.

В Беларуси растёт интерес промышленных предприятий к базальту

Планируют также добывать больше облицовочного камня. Его используют дорожные службы. Сейчас изучается новое месторождение гранита в Лунинецком районе. Ожидается, что это строительного материала нам хватит как минимум на 40 лет.

Люди в материале: Василий Колб

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси увеличились разведанные запасы нефти на 1 миллион 700 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из ведущих...
 
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