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Кубок Президента. Минская «Юность» победила солигорский «Шахтёр» с перевесом в одно очко

31.03.2020 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею продолжается финальная серия. Напомним, Кубок Президента оспаривают минская «Юность» и солигорский «Шахтёр», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубок Президента. Минская «Юность» победила солигорский «Шахтёр» с перевесом в одно очко
Фото: ХК «Шахтёр»

После двух матчей прошедших в столице, счёт в финале был равным. Серия переехала в Солигорск, поединок завершился в пользу гостей. «Юность» теперь лидирует в финале – 2:1. 

Четвёртый матч серии пройдет уже 1 апреля и также в Солигорске. Игра начнется в 19.30. 

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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею продолжается финальная серия. Напомним, Кубок Президента оспаривают минская «Юность» и солигорский...
 
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