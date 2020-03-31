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Пробил ограждение и влетел в стоящее авто. Ночью ГАИ преследовала «гонщика» на каршеринге

01.04.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью с 30 на 31 марта в Ленинском районе ГАИ устроила погоню за авто каршеринговой службы. Машина остановилась, только врезавшись в припаркованную Audi, водитель попытался скрыться от милиции во дворах. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили очевидцы.


Фото очевидца Александра

— В 2.10 мы услышали, как за окном несутся машины, — в это время на улице обычно тихо, поэтому и обратили внимание на звук. Потом раздался скрежет и глухой, но довольно сильный удар. Некоторые соседи выскочили на балконы, посмотреть, что ж там произошло, — рассказал Александр, житель дома по улице Денисовской.

По словам очевидцев, автомобиль каршеринга Anytime выскочил с улицы Козыревской на Денисовскую, на большой скорости перпендикулярно пересек проезжую часть, протаранил разделительное ограждение, проехал по встречке и врезался в припаркованную Audi. За каршеринговым авто неслись несколько машин ГАИ с включенными мигалками.


— Гаишники выскочили из машин и побежали к авто нарушителя. Водитель кинулся во дворы, милиционеры — за ним.

Лихача задержали спустя минут десять. Очевидцы сообщили, что это был щуплый молодой паренек «лет 17−18 на вид».

(Будет дополнено.)

 
 
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Ночью с 30 на 31 марта в Ленинском районе ГАИ устроила погоню за авто каршеринговой службы. Машина остановилась, только врезавшись в припаркованную Audi, водитель...
 
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