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Пробил ограждение и влетел в стоящее авто. Ночью ГАИ преследовала «гонщика» на каршеринге
Источник материала: Tut.by
Ночью с 30 на 31 марта в Ленинском районе ГАИ устроила погоню за авто каршеринговой службы. Машина остановилась, только врезавшись в припаркованную Audi, водитель попытался скрыться от милиции во дворах. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили очевидцы.
— В 2.10 мы услышали, как за окном несутся машины, — в это время на улице обычно тихо, поэтому и обратили внимание на звук. Потом раздался скрежет и глухой, но довольно сильный удар. Некоторые соседи выскочили на балконы, посмотреть, что ж там произошло, — рассказал Александр, житель дома по улице Денисовской.
По словам очевидцев, автомобиль каршеринга Anytime выскочил с улицы Козыревской на Денисовскую, на большой скорости перпендикулярно пересек проезжую часть, протаранил разделительное ограждение, проехал по встречке и врезался в припаркованную Audi. За каршеринговым авто неслись несколько машин ГАИ с включенными мигалками.
— Гаишники выскочили из машин и побежали к авто нарушителя. Водитель кинулся во дворы, милиционеры — за ним.
Лихача задержали спустя минут десять. Очевидцы сообщили, что это был щуплый молодой паренек «лет 17−18 на вид».
(Будет дополнено.)
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Ночью с 30 на 31 марта в Ленинском районе ГАИ устроила погоню за авто каршеринговой службы. Машина остановилась, только врезавшись в припаркованную Audi, водитель...
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