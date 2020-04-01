Знаменитые голы ударами с лета. Зидан, ван Бастен и другие звезды футбола вошли с ними в историю

Источник материала: Tut.by

Идеальное завершение атаки Зинедином Зиданом, шедевр Марко ван Бастена, лучшие голы в истории чемпионатов мира и турниров под эгидой УЕФА — в мировом футболе хватало случаев, когда игроки забивали ударами с лета. SPORT.TUT.BY выделил шесть голов, каждый из которых прекрасен.

Зинедин Зидан

Ныне главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в первой половине 2000-х был одним из лидеров команды на поле и в 2002 году, на исходе первого сезона в Мадриде после перехода из «Ювентуса» за рекордные по тем временам 75 млн евро, выиграл с ней Лигу чемпионов.

Именно гол Зидана в финальном поединке турнира против «Байера» сделал разницу в счете. После навеса с фланга от Роберто Карлоса Зидан, находясь на линии штрафной, первым касанием нанес удар левой ногой с разворота — и мяч влетел в ближнюю «девятку». Вот так красиво Зизу добавил к званиям чемпиона мира и Европы титул обладателя Кубка европейских чемпионов.

— Для зрителей это был один из лучших голов в финале Лиги чемпионов, — сказал после матча тренер «Байера» Клаус Топпмоллер. — Технически это было очень сложно. Мяч был высоко, и только кто-то, как Зидан, смог забить этот гол

— Я пытался забить таким же образом позже, даже во время съемок в рекламе, — признавался Зидан, — но мне больше ни разу этого не удавалось. Ни разу. Я пытался на тренировках, но все впустую. Это был идеальный день для того, чтобы это случилось.

— Это был гол, который вы забили бы в детстве, играя в парке! — пошутил партнер Зидана Стив Макманаман.

Стив Макманаман

В 2000 году англичанин Стив Макманаман также выиграл Лигу чемпионов в свой первый сезон в мадридском «Реале», причем в финале турнира против «Валенсии» запомнился ударом-прыжком — внешне несуразным, но точным. Это был второй гол в матче, а завершился поединок со счетом 3:0 в пользу «Реала».

— Самая большая игра, в которой я принимал участие, — цитировал Макманамана Еurosport. — Совершенно фантастический матч. Как я забил? Мяч просто отскочил ко мне и удачно лег на ногу. Знаете, во время удара у меня даже были закрыты глаза.

Мануэль Негрете

Гол мексиканца Мануэля Негрете в ворота Болгарии в 1/8 финала домашнего для Мексики чемпионата мира в 1986 году стал не только победным в матче и лучшим на турнире, но и самым красивым в истории чемпионатов мира.

Такого звания гол Негрете удостоился по итогам голосования болельщиков , которое велось на странице FIFA World Cup в Facebook с 31 марта по 9 апреля 2018 года. Гол-победитель обошел более тридцати других выставленных на голосование взятий ворот.

Гол Негрете действительно хорош, так как исполнен в стиле «ножницы»: игрок пробил по парящему мячу в одно касание и после элегантного прыжка и удара в дальний угол ворот праздновал успех вместе с партнерами.

— Многие люди говорят: «Ой, это была случайность!» Случайностей не бывает! Все происходит по какой-то причине, — рассказал Мануэль в интервью RT. — Я много тренировался, и у меня появился такой момент. Когда я увидел над собой мяч, то уже не задумывался. На тренировках такой вариант у меня был хорошо отработан, и именно в ту минуту он оказался к месту. Я знал, что забью гол.

Марко ван Бастен

Гол Марко ван Бастена в финале чемпионата Европы 1988 года помог Нидерландам впервые выиграть крупный трофей. В решающем матче против сборной СССР ван Бастен получил установку располагаться максимально близко к линии обороны соперника и после очередного навеса Арнольда Мюрена в штрафную вместо скидки мяча на Рууда Гуллита, чего ждали оппоненты, неотразимым ударом с лета отправил снаряд в ворота.

В 2014-м в болельщицком голосовании на самый эффектный гол в истории турниров под эгидой УЕФА первое место занял именно этот шедевр ван Бастена.

Любопытно, что Марко решился на удар в этой ситуации в силу накопившейся усталости:

— Шел уже второй тайм, и я немного устал, — сказал он. — Арнольд Мюрен отправил мяч в мою сторону, и я подумал: «Ладно, я могу остановить мяч и начать продираться сквозь всех этих защитников, или я могу рискнуть и пробить с лета. Знаете, нужна большая доля удачи, чтобы такой удар получился. Но все сложилось хорошо. И это одно из тех чудес, что иногда случаются. Ты можешь стараться как угодно, но если не будет удачи — ничего не выйдет.

Тогда я испытал совершенно фантастические чувства. В этот момент мне надо бы было думать: «Счет стал 2:0, мы теперь станем чемпионами». А я вместо этого вообще не мог понять, что произошло и что же я сделал. По моей реакции видно, как я удивляюсь: «Что случилось?»

Арьен Роббен

Технику голландца Арьена Роббена, завершившего карьеру в 2019-м, отличала работа левой ногой. Находясь перед воротами, он быстро убирал мяч под левую ногу и пробивал без помехи. Соперники ничего не могли поделать, ведь Роббен не отпускал мяч далеко от себя, а сбивать его с ног в штрафной площади или пытаться выбить мяч у него из-под ног — риск нарваться на пенальти.

В наш топ попал гол Роббена с лета как раз с левой ноги, вот только в обыгрыш полузащитник в этот раз не пошел. Он нанес прицельный удар с линии штрафной площади после подачи углового в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2009/2010 между мюнхенской «Баварией», за которую и выступал Роббен, и «Манчестер Юнайтед». И хоть мюнхенцы уступили — 2:3, именно мастерство Роббена позволило им пройти дальше по правилу выездного гола.

— Хорошо, что Франк Рибери меня заметил и отдал пас. Оставалось пробить либо на технику, либо на силу. Я пробил на технику, что мне и удалось, — приводил слова Роббена сайт Goal.com.

Бенжамен Павар

Широкую известность французский защитник Бенжамен Павар получил после матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против Аргентины. По ходу встречи аргентинцы отыгрались и вышли вперед, а затем счет снова стал равным благодаря удару с лета из-за пределов штрафной от Павара — 2:2.

Мяч после удара внешней стороной стопы летел по замысловатой траектории: сначала вильнул влево, но все же зашел в дальний угол ворот. Гол Павара в итоге назвали лучшим на турнире, а Павар в составе сборной стал чемпионом мира.

— Когда я увидел летящий в мою сторону мяч, сердцебиение участилось: бум, бум, бум, — рассказал Павар в интервью L'Equipe Magazine. — Я ударил по мячу, стремясь к тому, чтобы он продолжал движение без касания земли. После гола я бежал и понятия не имел, куда именно. Много позже я осознал, что этот гол станет важной вехой в моей карьере. Он изменил мою жизнь. Все мне говорят о нем. И через двадцать лет, когда вы будете вбивать в поиске на YouTube «Павар», то увидите тот самый гол в ворота Аргентины.