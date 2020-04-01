На эти концерты и спектакли вы ну никак не попадете в апреле (обновляется)
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Источник материала:
Tut.by
Если у вас есть билеты на мероприятия, которые должны были пройти в апреле, попасть на них вы вряд ли сможете. С большой долей вероятности их или перенесли, или отменили. Мы собрали все апрельские события, которые уже точно не состоятся, в одном месте, чтобы вы могли быстро и удобно отследить, на какую дату перенесено тот или иной ивент.
Концерты
Концерт Palina перенесен на 28 мая
— Верхний город — 9 апреля (отмена) «Волшебная флейта»
— Центральный дом офицеров — 9 апреля (перенос на 29 мая) Эдуард Изместьев
— КЗ Минск — 9 апреля (перенос на 12 июня) Lord of the Sound
— Prime Hall — 10 апреля (перенос на 6 июня) Каста
— Hide — 10 апреля (перенос на 7 ноября) PLC
— Дворец Республики — 10 апреля (перенос на 25 мая) Ара Маликян
— Hide — 11 апреля (перенос на неопределенный срок) Молчат дома
Первый сольный концерт в столице тоже перенесли Молчат дома
Кино
Кадр из предстоящей премьеры "Не время умирать"
Фестивали
— Минск — с 15 по 17 апреля (перенос на июнь) «Белый квадрат»
— Ok16 — 18 апреля (перенос на 18 июля) Minsk Craft Beer Fest «Паўночнае ззянне» — Минск — с 23 по 30 апреля (перенос на осень)
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Если у вас есть билеты на концерты или спектакли, которые должны были пройти в апреле, попасть на них вы вряд ли сможете. С большой долей вероятности их или...
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