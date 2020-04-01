На эти концерты и спектакли вы ну никак не попадете в апреле (обновляется)

Источник материала: Tut.by

Если у вас есть билеты на мероприятия, которые должны были пройти в апреле, попасть на них вы вряд ли сможете. С большой долей вероятности их или перенесли, или отменили. Мы собрали все апрельские события, которые уже точно не состоятся, в одном месте, чтобы вы могли быстро и удобно отследить, на какую дату перенесено тот или иной ивент.

Театры



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В Новом драматическом театре в ближайшее время отменены все спектакли, билеты на них будут действительны до конца 2020 года.

В Театре кукол приостанавливаются показы детских спектаклей с 1 апреля по 19 апреля. Вечерние показы спектакля «Пансион „Бельведер“» 2 и 3 апреля состоятся.

Театр имени Горького отменил все спектакли до 10 апреля включительно.

Республиканский театр белорусской драматургии (РТБД) анонсировал переносы:

В Театр армии такие изменения на апрель:



Сцена перенесенного спектакля Гоголь. Fatum . Фото предоставлено организаторами

Вот информация о переносах и отменах на других театральных площадках: