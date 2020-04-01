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На эти концерты и спектакли вы ну никак не попадете в апреле (обновляется)

01.04.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если у вас есть билеты на мероприятия, которые должны были пройти в апреле, попасть на них вы вряд ли сможете. С большой долей вероятности их или перенесли, или отменили. Мы собрали все апрельские события, которые уже точно не состоятся, в одном месте, чтобы вы могли быстро и удобно отследить, на какую дату перенесено тот или иной ивент.

Концерты


Концерт Palina перенесен на 28 мая
  • «Волшебная флейта» — Верхний город — 9 апреля (отмена)
  • Эдуард Изместьев — Центральный дом офицеров — 9 апреля (перенос на 29 мая)
  • Lord of the Sound — КЗ Минск — 9 апреля (перенос на 12 июня)
  • Каста — Prime Hall — 10 апреля (перенос на 6 июня)
  • PLC — Hide — 10 апреля (перенос на 7 ноября)
  • Ара Маликян — Дворец Республики — 10 апреля (перенос на 25 мая)
  • Молчат дома — Hide — 11 апреля (перенос на неопределенный срок)

 


Первый сольный концерт Молчат дома в столице тоже перенесли

Театры


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В Новом драматическом театре в ближайшее время отменены все спектакли, билеты на них будут действительны до конца 2020 года.

В Театре кукол приостанавливаются показы детских спектаклей с 1 апреля по 19 апреля. Вечерние показы спектакля «Пансион „Бельведер“» 2 и 3 апреля состоятся.

Театр имени Горького отменил все спектакли до 10 апреля включительно.

Республиканский театр белорусской драматургии (РТБД) анонсировал переносы:

В Театр армии такие изменения на апрель:


Сцена перенесенного спектакля Гоголь. Fatum. Фото предоставлено организаторами

Вот информация о переносах и отменах на других театральных площадках:

Кино


Кадр из предстоящей премьеры "Не время умирать"

Фестивали

  • «Белый квадрат» — Минск — с 15 по 17 апреля (перенос на июнь)
  • Minsk Craft Beer Fest — Ok16 — 18 апреля (перенос на 18 июля)
  • «Паўночнае ззянне» — Минск — с 23 по 30 апреля (перенос на осень)

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Теги: Минск
 
 
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