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В Беларуси с 1 апреля сертификат о прохождении техосмотра больше не нужен

01.04.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 апреля в Беларуси упразднили сертификат о прохождении государственного техосмотра транспортных средств, а также начали выдавать международные водительские удостоверения. Это предусмотрено указом президента № 492.


Согласно документу, с 1 апреля для получения разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении сертификат о прохождении гостехосмотра больше не нужен. Эта норма касается только транспорта, оформленного на физлиц. Юрлица по-прежнему будут получать сертификаты. Также указом регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.

Напомним, президент 30 декабря подписал указ № 492, которым комплексно корректировался перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.

Этим документом внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В частности, из перечня документов, представляемых гражданином (автомобиль зарегистрирован на физлицо) для получения разрешения, с 2 января исключена медицинская справка о состоянии здоровья.

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Эта норма касается только транспорта, оформленного на физлиц. Юрлица по-прежнему будут получать сертификаты.
 
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