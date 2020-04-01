Для районной больницы в Миорах приобретен новый автомобиль скорой помощи

Источник материала: Міёрскія навіны

В рамках проекта международной технической помощи «Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества», финансируемого Европейским Союзом, для райбольницы приобретен новый автомобиль скорой медицинской помощи.

Главврач ЦРБ Елена Сивая отмечает, что «Форд» мягкий, комфортный, оснащен шкафчиками для медикаментов, всем необходимым медицинским оборудованием. Это позволит увеличить скорость и качество оказания медицинской помощи населению.

– Закрепили машину в резерве и будем доставлять пациентов в тяжелом состоянии на следующий уровень оказания медицинской помощи, – говорит Елена Федоровна. – Спасибо проекту за долгожданную и такую нужную обновку.

Фото предоставила Елена ШОКЕЛЬ.

Игорь МАТЕЛЕНОК.