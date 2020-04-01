Ножки Нью-Йорка. Фотограф делает фотосерию, посвященную красоте женских ног

Источник материала: Tut.by

Фотограф New York Times Magazine Стейси Бейкер уже много лет снимает на улицах Нью-Йорка женские ноги. Она сама переживает по поводу стройности своих ног, но благодаря своему фотопроекту поняла: любимые ноги прекрасны. Редакция LADY предлагает познакомиться с необычной фотосерией.