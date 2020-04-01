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Ножки Нью-Йорка. Фотограф делает фотосерию, посвященную красоте женских ног

01.04.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фотограф  New York Times Magazine Стейси Бейкер уже много лет снимает на улицах Нью-Йорка женские ноги. Она сама переживает по поводу стройности своих ног, но благодаря своему фотопроекту поняла: любимые ноги прекрасны. Редакция LADY предлагает познакомиться с необычной фотосерией.

 
Теги: знакомства
 
 
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Стейси Бейкер просила у проходящих мимо женщин разрешения сфотографировать их ноги на фоне Нью-Йорка.
 
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