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Дочь Климовой поразила соцсети своей красотой
Источник материала: ОНТ
Дочь актрисы Екатерины Климовой 18-летняя Лиза поделилась с подписчиками в Instagram своим новым снимком и восхитила их красотой.
На кадрах девушка запечатлена с распущенными волосами и с ярким макияжем.
«Два солнца смотрят друг на друга», – подписала фото Лиза.
«Восхитительная внешность», «Ну точно вся в маму – не похожи практически, зато каждая по-своему красива», «Очень красивая», — восхитились пользователи.
Недавно сама актриса
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Дочь актрисы Екатерины Климовой 18-летняя Лиза поделилась с подписчиками в Instagram своим новым снимком и восхитила их красотой. На кадрах девушка запечатлена с...
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