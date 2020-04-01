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Дочь Климовой поразила соцсети своей красотой

01.04.2020 09:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дочь Климовой поразила соцсети своей красотой

Дочь актрисы Екатерины Климовой 18-летняя Лиза поделилась с подписчиками в Instagram своим новым снимком и восхитила их красотой.

На кадрах девушка запечатлена с распущенными волосами и с ярким макияжем.

«Два солнца смотрят друг на друга», – подписала фото Лиза.

«Восхитительная внешность», «Ну точно вся в маму – не похожи практически, зато каждая по-своему красива», «Очень красивая», — восхитились пользователи.

Недавно сама актриса произвела фурор в соцсетях своим фото в чулках.

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Дочь актрисы Екатерины Климовой 18-летняя Лиза поделилась с подписчиками в Instagram своим новым снимком и восхитила их красотой. На кадрах девушка запечатлена с...
 
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