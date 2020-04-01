Мужчину из Витебской области будут судить сразу по пяти статьям Уголовного кодекса

Источник материала: ОНТ

Уголовное дело о жестком убийстве рассмотрит Витебский областной суд в выездном заседании в Шумилино, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

25 октября 2019 года 33-летняя женщина сообщила в милицию, что на ее мужа с ножом напал их знакомый. Следователи выбыли на место происшествия и обнаружили труп мужчины.

Супруги в тот день отправились за ягодами. Возвращаясь из леса к машине, возле нее они встретили своего 42-летнего знакомого. Между мужчинами началась ссора, в которой потерпевшему нанесли ножевые ранения. Женщина убежала, а нападавший скрылся. Спустя пару дней его задержали правоохранители.

Как установило следствие: причиной убийства послужила ревность и месть паре за дачу показаний по ранее возбужденному уголовному делу.

Выяснилось, что история началась 3 августа 2019 года. В деревне Суровни Шумилинского района обвиняемый приставил нож к горлу потерпевшей, избил её и угрожал убить. Вскоре к ним подошел муж и попытался защитить супругу. Обвиняемый начал бить и его. Пара обратилась в милицию.

Когда на 42-летнего мужчину завели уголовное дело, он начал принуждать женщину отказаться давать показания или же соврать. Однажды, находясь в квартире потерпевшей, он раздел ее, сфотографировал и угрожал опубликовать фото в интернете, если она не выполнит его требования.

В результате, обвиняемого будут судить по пяти статьям Уголовного кодекса: убийство с особой жестокостью; принуждение потерпевшего к отказу от дачи показаний; насилие в отношении лица, выполняющего долг по пресечению правонарушений; угроза убийством; умышленное причинение легкого телесного повреждения.

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