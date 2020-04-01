Новые победы воспитанников Ганцевичского РЦДЮТ

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В областном этапе Республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников образования приняли участие обучающиеся объединений по интересам Ганцевичского районного центра детского и юношеского творчества.

По итогам областного этапа Дипломом I степени главного управления по образованию Брестского облисполкома в секции «Моделирование» за работу «Радиоуправляемая пилотажная модель самолета» награжден Роман Занько (педагог Григорий Иокиш).

«Радиоуправляемая пилотажная модель самолета»

Диплома II степени главного управления по образованию Брестского облисполкома удостоены Юрий Дубинич и Владислав Щелкун (педагог Леонид Гулицкий). В номинации «Предметы интерьера» они представили свою работу «Полка».



«Монументально-декоративный объект «Цудоўная мая Беларусь»

«Фея-Волшебница»

Дипломы III степени главного управления по образованию Брестского облисполкома в секции «Арт-объект» достались Ксении Муха и Злате Ленковец (педагоги Юлия Муха, Наталья Минич); в номинации «Предметы интерьера» — Анастасии Анисимове и Юлии Потравной (педагоги Татьяна Кононович, Марина Комаревская).

Всего в областном этапе было представлено 47 работ в 14 номинациях.

По информации ГУО «Ганцевичский РЦДЮТ»

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