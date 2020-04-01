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Новые победы воспитанников Ганцевичского РЦДЮТ

01.04.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В областном этапе Республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников образования приняли участие обучающиеся объединений по интересам Ганцевичского районного центра детского и юношеского творчества.

По итогам областного этапа Дипломом I степени главного управления по образованию Брестского облисполкома в секции «Моделирование» за работу «Радиоуправляемая пилотажная модель самолета» награжден Роман Занько (педагог Григорий Иокиш).

Новые победы воспитанников Ганцевичского РЦДЮТ
«Радиоуправляемая пилотажная модель самолета»

Диплома II степени главного управления по образованию Брестского облисполкома удостоены Юрий Дубинич и Владислав Щелкун (педагог Леонид Гулицкий). В номинации «Предметы интерьера» они представили свою работу «Полка».

  • Новые победы воспитанников Ганцевичского РЦДЮТ

    «Монументально-декоративный объект «Цудоўная мая Беларусь»
  • Новые победы воспитанников Ганцевичского РЦДЮТ
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Дипломы III степени главного управления по образованию Брестского облисполкома в секции «Арт-объект» достались Ксении Муха и Злате Ленковец (педагоги Юлия Муха, Наталья Минич); в номинации «Предметы интерьера» — Анастасии Анисимове и Юлии Потравной (педагоги Татьяна Кононович, Марина Комаревская).

Всего в областном этапе было представлено 47 работ в 14 номинациях.

По информации ГУО «Ганцевичский РЦДЮТ»

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В областном этапе Республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников образования приняли участие обучающиеся объединений...
 
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