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Нашли погибшей бабушку, которая пропала ещё в середине ноября 2019 года

01.04.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обнаружена погибшей Миклашевич (Максимчик) Леокадия Казимировна (12.01.1942 г.р.). Женщина проживала по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Тальминовичи, ул. Лесная.

Нашли погибшей бабушку, которая пропала ещё в середине ноября 2019 года

19.11.2019 около 16:00 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

 
 
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  Обнаружена погибшей Миклашевич (Максимчик) Леокадия Казимировна (12.01.1942 г.р.). Женщина проживала по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Тальминовичи, ул....
 
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