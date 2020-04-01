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Нашли погибшей бабушку, которая пропала ещё в середине ноября 2019 года
01.04.2020 08:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обнаружена погибшей Миклашевич (Максимчик) Леокадия Казимировна (12.01.1942 г.р.). Женщина проживала по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Тальминовичи, ул. Лесная.
19.11.2019 около 16:00 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.
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Обнаружена погибшей Миклашевич (Максимчик) Леокадия Казимировна (12.01.1942 г.р.). Женщина проживала по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Тальминовичи, ул....
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