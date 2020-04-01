Выставка «Избранные Святые» откроется 9 апреля в Гомеле

Источник материала: Газета Авангард

Выставка резных икон «Избранные Святые» Владимира Куклина откроется в Гомеле 9 апреля, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.





Экспозицию составят 32 иконы, выполненные в традиции резной иконописи. Все они созданы по канонам древнерусских прорисей.

В разное время художника Владимира Куклина интересовали живопись, графика, лепка, чеканка, выколотка по металлу, витражи на свинцовой жилке, резьба по дереву. Сейчас он увлечен рельефной резьбой по дереву, создает картины по библейским сюжетам. На создание икон мастер получил благословение Архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Многие годы художник также реставрирует иконы.

Выставка резных икон разместится в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей. Ознакомиться с работами можно будет до 17 мая. Ее организаторами выступают государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», музей учреждения

Владимир Куклин родился в 1954 году в республике Марий Эл (Россия), детство и юность прошли в Башкоркостане. Окончил художественное училище по специальности художник-оформитель в Уфе. В 1980-х переехал в Гомель. Участвовал в республиканских конкурсах, представлял картины на холстах, чеканки по металлу, художественные панно из дерева на различных выставках.