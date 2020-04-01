ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выставка «Избранные Святые» откроется 9 апреля в Гомеле

01.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Выставка резных икон «Избранные Святые» Владимира Куклина откроется в Гомеле 9 апреля, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Выставка «Избранные Святые» откроется 9 апреля в Гомеле

Экспозицию составят 32 иконы, выполненные в традиции резной иконописи. Все они созданы по канонам древнерусских прорисей.

В разное время художника Владимира Куклина интересовали живопись, графика, лепка, чеканка, выколотка по металлу, витражи на свинцовой жилке, резьба по дереву. Сейчас он увлечен рельефной резьбой по дереву, создает картины по библейским сюжетам. На создание икон мастер получил благословение Архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Многие годы художник также реставрирует иконы.

Выставка резных икон разместится в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей. Ознакомиться с работами можно будет до 17 мая. Ее организаторами выступают государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», музей учреждения

Владимир Куклин родился в 1954 году в республике Марий Эл (Россия), детство и юность прошли в Башкоркостане. Окончил художественное училище по специальности художник-оформитель в Уфе. В 1980-х переехал в Гомель. Участвовал в республиканских конкурсах, представлял картины на холстах, чеканки по металлу, художественные панно из дерева на различных выставках.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставка резных икон "Избранные Святые" Владимира Куклина откроется в Гомеле 9 апреля, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра — День единения народов России и Беларуси. Отношения развиваются и укрепляются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика