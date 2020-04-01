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Лапша с тушёнкой. Пошаговый рецепт

01.04.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Андрей Жичко, шеф-повар:
Предлагаю вам приготовить необычную тушенку с макаронами. Для этого нам понадобится: морковка, лук, сельдерей, перец чили, томаты, томатная паста и макароны.

Лапша с тушёнкой. Пошаговый рецепт

Для начала нам нужно обжарить все наши овощи на растительном масле.

Лапша с тушёнкой. Пошаговый рецепт

Добавим наши томаты и пасту.

Добавляем тушенку. Я советую вам обращать внимание на этикетку сзади, там обычно написан процент мяса, который входит в состав, обычно это 86%, как в нашем случае, бывает меньше процент. Чем меньше процент мяса, тем будет больше жира, он весь растопится и самого мяса станет намного меньше.

Лапша с тушёнкой. Пошаговый рецепт

Мы добились нужной нам консистенции. Теперь мы добавляем туда макароны. Наша лапша с тушенкой готова, можем оформлять блюдо.

Лапша с тушёнкой. Пошаговый рецепт

Люди в материале: Андрей Жичко

 
 
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Андрей Жичко, шеф-повар:Предлагаю вам приготовить необычную тушенку с макаронами. Для этого нам понадобится: морковка, лук, сельдерей, перец чили, томаты, томатная...
 
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