Дикие козы захватили город в английском Уэлсе

Источник материала: ОНТ

Туристический город в английском Уэлсе захватили дикие козы. Животные обитают в горах неподалёку, но, когда на улицу из-за карантина перестали выходить люди, они воспользовались ситуацией.

Стадо диких коз чувствует себя более чем уверенно в самом центре города. Они неспешно поедают живые изгороди и цветы на лужайках. Животных уже около 120-ти и власти обеспокоены тем, что их может стать ещё больше. Зрелище стало своеобразным развлечением для местных жителей. Они по-прежнему не выходят из домов, но снимают забавные видео для социальных сетей прямо из окон.

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