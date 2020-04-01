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Дикие козы захватили город в английском Уэлсе

01.04.2020 11:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дикие козы захватили город в английском Уэлсе

Туристический город в английском Уэлсе захватили дикие козы. Животные обитают в горах неподалёку, но, когда на улицу из-за карантина перестали выходить люди, они воспользовались ситуацией.

Стадо диких коз чувствует себя более чем уверенно в самом центре города. Они неспешно поедают живые изгороди и цветы на лужайках. Животных уже около 120-ти и власти обеспокоены тем, что их может стать ещё больше. Зрелище стало своеобразным развлечением для местных жителей. Они по-прежнему не выходят из домов, но снимают забавные видео для социальных сетей прямо из окон.

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Туристический город в английском Уэлсе захватили дикие козы. Животные обитают в горах неподалёку, но, когда на улицу из-за карантина перестали выходить люди, они...
 
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