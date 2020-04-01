Старейшим мужчиной на земле стал 112-летний британец

Источник материала: ОНТ

Новое имя самого пожилого мужчины в мире – на страницах книги рекордов Гиннеса. Жителю Великобритании Роберту Уэйтону исполнилось 112 лет.

Свой день рождения рекордсмен отметил в доме престарелых, туда ему передали сертификат, в котором официально подтверждается, что Роберт - самый долгоживущий мужчина на планете. Этот статус к нему перешёл после смерти 112-летнего японца. Но по мировой статистике дольше всё-таки живут женщины. Сейчас старейшей жительнице мира 117 лет. И здесь сложно быть оригинальным в пожеланиях – здоровья и ещё более долгих лет!

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