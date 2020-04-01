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«Беллегпром» о пошиве масок: Первоочередная задача - обеспечить собственные потребности

01.04.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Беллегпром» о пошиве масок: Первоочередная задача - обеспечить собственные потребности

Первоочередная задача - обеспечить собственные потребности, медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка, заявила начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна «Беллегпром» Светлана Кахро во время очередного заседания проекта «Экспертная среда» - «Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски» в пресс-центре БЕЛТА.

Кахро рассказала, что сейчас перед концерном стоит задача – обеспечить собственное население масками, чтобы у людей была возможность купить их в аптеках. К предприятиям «Беллегпрома» подключается и частный бизнес, обращаются компании, у которых не загружены мощности и есть швейное оборудование, швеи, – добавила она.

Часть предприятий концерна переориентирована на выпуск масок, их производство постепенно наращивается и сейчас достигает примерно 300 тыс. в сутки.

Стоит отметить, что марлю для масок выпускает Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение (БПХО), которое увеличило выпуск в 2,5 раза. 

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Первоочередная задача - обеспечить собственные потребности, медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка, заявила начальник управления внутренней...
 
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