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«Беллегпром» о пошиве масок: Первоочередная задача - обеспечить собственные потребности
Источник материала: ОНТ
Первоочередная задача - обеспечить собственные потребности, медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка,
Кахро рассказала, что сейчас перед концерном стоит задача – обеспечить собственное население масками, чтобы у людей была возможность купить их в аптеках. К предприятиям «Беллегпрома» подключается и частный бизнес, обращаются компании, у которых не загружены мощности и есть швейное оборудование, швеи, – добавила она.
Часть предприятий концерна переориентирована на выпуск масок, их производство постепенно наращивается и сейчас достигает примерно 300 тыс. в сутки.
Стоит отметить, что марлю для масок выпускает Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение (БПХО), которое увеличило выпуск в 2,5 раза.
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Первоочередная задача - обеспечить собственные потребности, медицинские маски в Беларуси шьют для внутреннего рынка, заявила начальник управления внутренней...
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