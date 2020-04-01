Как правильно продезинфицировать смартфон

На пластиковой поверхности телефона вирус остается активным до 3 дней. Мы прикасаемся к телефону примерно 150-300 раз в сутки.

Минздрав рекомендует не использовать бытовую химию, растворители и антисептики для рук – это может навредить телефону.

Нужно отключить смартфон от сети, использовать жидкое мыло

Снять защитный чехол

Выключить устройство

На влажную салфетку из микрофибры нанести немного жидкого мыла

Протереть поверхность телефона

Следить, чтобы мыльный раствор не попал в отверстия

Протереть смартфон сухой салфеткой.

Мыло эффективно устранит вирусы и бактерии с корпуса телефона.