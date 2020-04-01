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Как правильно продезинфицировать смартфон
Источник материала: БДГ
На пластиковой поверхности телефона вирус остается активным до 3 дней. Мы прикасаемся к телефону примерно 150-300 раз в сутки.
Минздрав рекомендует не использовать бытовую химию, растворители и антисептики для рук – это может навредить телефону.
Мыло эффективно устранит вирусы и бактерии с корпуса телефона.
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На пластиковой поверхности телефона вирус остается активным до 3 дней. Мы прикасаемся к телефону примерно 150-300 раз в сутки.
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