ГАИ: кирпичную стену в «Арена-Сити» пробила 19-летняя бесправница

Источник материала: Tut.by

Стену в ТЦ «Арена-Сити» пробила 19-летняя бесправница. Она и владелец авто будут оштрафованы. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.

Напомним, 26 марта, около 22.40, на подземной парковке ТЦ «Арена-Сити» произошло ЧП : Renault на на минус первом уровне паркинга пробил стену и заблокировал траволатор на другом уровне. Пострадавших в ДТП нет. Спасатели более 3 часов извлекали автомобиль.

В ГАИ Центрального района выяснили, что управляла Renault 19-летняя девушка, у которой нет водительских прав. Выезжая с парковочного места она не справилась с управлением и въехала в кирпичную стену, после чего — на эскалатор.



Фото: ГАИ

В отношении девушки составлено два протокола об административном правонарушении: по ч.1 ст. 18.19 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и протокол об административном правонарушении по ч.5 ст. 18.22 КоАП Беларуси (нарушение водителем иных правил дорожного движения, в данном случае за нарушение за нарушение пунктов 7.2, 87, 87.2 ПДД).

По первой статье санкции на водителя ждет штраф в размере от 5 до 20 базовых величин, по второй — предупреждение или штраф до 5 базовых величин.

В отношении владельца авто также был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 18.19 КоАП — за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.