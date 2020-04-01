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Захар Волков рассказал, сколько получил за участие в «договорняке»
Источник материала: Tut.by
Защитник БАТЭ Захар Волков дал показания в суде по делу о договорных матчах. Напомним, к футболисту МВД не имеет претензий. Волков ранее явился с повинной, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Защитник принимал участие в договорном матче, когда являлся игроком «Нафтана». Его слова
— На базе «Нафтана» подошел Михаил Горбачев (экс-защитник «Нафтана», «Белшины» и «Лиды». — Прим.) и предложил поучаствовать в договорном матче. Когда подошел? Конкретный день не помню. Может, за день матча или в день игры. Горбачев предложил сделать результат матча «Нафтан» — «Крумкачы».
Я замялся, не знал, что ответить. Но сказал: «Хорошо». Для меня это было впервые. Не знал, что ответить.
— Почему не отказались?
— Не знаю.
— Как проходил матч?
— Не помню.
— Почему?
— Давно было.
— Какие меры предпринимали, чтобы оказать влияние на результат?
— Играл, как обычно.
— Какие меры?
— Просто играл.
— Ну вы же договорились с Горбачевым.
— Играл, как обычно.
— Сколько получили?
— 1450 долларов.
— За что деньги?
— За результат.
— За то, что оказали влияние на результат матча?
— За участие.
— За участие вам зарплату платят. Понимали, что это незаконное вознаграждение?
— Да, — сказал Волков.
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«Предложил Горбачев. Я замялся и не знал, что ответить. Но сказал: «Хорошо».
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