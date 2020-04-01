Захар Волков рассказал, сколько получил за участие в «договорняке»

Источник материала: Tut.by

Защитник БАТЭ Захар Волков дал показания в суде по делу о договорных матчах. Напомним, к футболисту МВД не имеет претензий. Волков ранее явился с повинной, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Защитник принимал участие в договорном матче, когда являлся игроком «Нафтана». Его слова передает tribuna.com.



Фото: Reuters

— На базе «Нафтана» подошел Михаил Горбачев (экс-защитник «Нафтана», «Белшины» и «Лиды». — Прим.) и предложил поучаствовать в договорном матче. Когда подошел? Конкретный день не помню. Может, за день матча или в день игры. Горбачев предложил сделать результат матча «Нафтан» — «Крумкачы».

Я замялся, не знал, что ответить. Но сказал: «Хорошо». Для меня это было впервые. Не знал, что ответить.

— Почему не отказались?

— Не знаю.

— Как проходил матч?

— Не помню.

— Почему?

— Давно было.

— Какие меры предпринимали, чтобы оказать влияние на результат?

— Играл, как обычно.

— Какие меры?

— Просто играл.

— Ну вы же договорились с Горбачевым.

— Играл, как обычно.

— Сколько получили?

— 1450 долларов.

— За что деньги?

— За результат.

— За то, что оказали влияние на результат матча?

— За участие.

— За участие вам зарплату платят. Понимали, что это незаконное вознаграждение?

— Да, — сказал Волков.