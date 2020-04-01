Толерантность и взаимное уважение

Источник материала: Вороновская газета





25 религиозных конфессий насчитывается в Беларуси. Наиболее распространенной считается христианство. Приоритетным направлением государственной политики в этноконфессиональной сфере является поддержание в обществе отношений толерантности и взаимного уважения, пресечение любых проявлений дискриминации по религиозному, национальному признакам и связанной с ними нетерпимости.

В одном из интервью Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко на вопрос, насколько комфортно чувствуют себя в Беларуси верующие разных конфессий, ответил:

— Я не знаю ни одного случая, когда в нашей стране кого-то притесняли из-за его веры, если, конечно, это не деструктивная секта, где людей одурманивают и используют для собственной выгоды.

В Беларуси успешно действует консультативный межконфессиональный совет, в состав которого входят руководители республиканских религиозных объединений православной, римско-католической, иудейской, мусульманской, старообрядческой и протестантских конфессий, органов государственного управления и организаций. Заседания проходят раз в полгода, где обсуждаются вопросы, волнующие все конфессии.







Законодательная база

Правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания регулируются статьей 31 Конституции Республики Беларусь, а также законом «О свободе совести и религиозных организациях». В республике создано правовое поле, в котором религиозные организации могут полноценно действовать и развиваться. При этом государство не вмешивается в вопросы частного исповедания той или иной религии, а контроль за деятельностью религиозных организаций ограничивается сферой выполнения ими законодательства. Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.

Все религиозные организации поддерживаются государством, в том числе через предоставление определенных налоговых льгот. Согласно действующему законодательству участки, предоставленные религиозным организациям под культовые здания и сооружения, не облагаются земельным налогом, а культовые сооружения, являющиеся собственностью или находящиеся во владении религиозных организаций, не облагаются налогом на недвижимость. Кроме того, тарифы на тепловую и электроэнергию установлены на уровне тарифов для населения.

Духовные скрепы

На Вороновщине сотрудничество органов местной власти и священнослужителей уже многие годы развивается по целому ряду направлений: в социальной сфере, здравоохранении, воспитании детей и молодежи, развитии туризма, сохранении исторического наследия. Плодотворное воплощение оно находит в совместных мероприятиях и проектах. Среди них можно выделить рождественские и пасхальные встречи, «трокелянку» — праздник чудотворной иконы в санктуарии Матери Божьей в аг. Трокели, организацию паломничества в санктуарий Милосердия Божьего, международную научно-просветительскую экспедицию «Дарога да Святыняў», фестиваль православных песнопений «Коложский благовест» и другие. 9 мая — в день 75-летия Великой Победы — в рамках патриотического проекта «Во славу общей Победы» освященная капсула с землей и списки с именами погибших на Вороновщине будут помещены в ниши крипты храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Настоятели церквей и костелов принимают активное участие в праздновании государственных праздников и памятных дат, в мероприятиях, посвященных началу и окончанию учебного года, открытию объектов. Священнослужители участвуют в «Открытых диалогах» молодежи, в акции «Не упусти свой шанс» для неработающих лиц с неснятой и непогашенной судимостью, проводят уроки в воскресных школах, организовывают религиозные лагеря отдыха для школьников. Белорусское католическое общество «Каритас» Гродненской епархии ежегодно включается в акцию «Наши дети» и другие гуманитарные инициативы. Его представители с благотворительной миссией посещают Радунский социально-педагогический центр, Вороновскую ЦРБ, колледж сельскохозяйственного производства и др.

Сегодня каждый желающий может ознакомиться с религиозной литературой в библиотеках или приобрести ее в лавках при храмах. К слову, есть преференции по НДС в рамках религиозной деятельности, как, например, реализация литературы.

Помощь материальная

Пожертвования — важный источник поддержания храмов в надлежащем виде, их жизнедеятельности. Помимо участия в этом вопросе прихожан, местные органы власти, предприятия и организации Вороновщины стремятся оказывать религиозным общинам всестороннюю помощь.







— Православным приходам организации помогают приобретать предметы культа, участвуют в ремонте святынь, обеспечивая строительной техникой или материалами, — рассказывает настоятель храма Святой преподобной Евфросинии Полоцкой г.п. Радунь иерей Евгений Шулейко. — В минувшем году нашему приходу тоже очень помогли. Приобретение стройматериалов, работы по ремонту крыши профинансировали сельскохозяйственные предприятия «Гирки», «Дотишки», «Больтишки», они же выделяли специальную технику. Оказывается помощь и в благоустройстве территории храма. Божией милостью, приходу безвозмездно были переданы здания бывшего магазина «Меркурий» Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества и аптеки Гродненского РУП «Фармация». Предстоит еще много дел по их реконструкции и благоустройству прилегающих территорий.







Стоит отметить еще один факт, если храм является памятником культуры, его могут включить в государственную инвестиционную программу. Так нередко происходит с объектами, которым нужна реставрация. Хорошим примером в Гродненской области может послужить Свято-Успенский Жировичский монастырь. В нынешнем году по случаю 500-летия обители и 550-летия явления чудотворной иконы планируется ряд праздничных мероприятий. Колоссальная работа по подготовке к юбилеям ведется как со стороны Белорусской православной церкви, так и со стороны государства. Идет капитальная реконструкция одного из старейших зданий на территории монастыря — первого братского корпуса. Планируется установить памятник преподобному Серафиму Жировичскому. Произошли изменения и в инфраструктуре: появились новый объект для размещения гостей и еще одна трапезная.

Перспективы поклонного туризма

Ежегодно в начале июле тысячи пилигримов из разных стран приходят помолиться иконе Матери Божьей Трокельской. Поселок Радунь связан с именем еврейского философа Хафеца Хаима и интересен туристам со всего мира. Многие храмы Вороновщины включены в туристические маршруты района. В прошлом году Вороновский район вошел в безвизовую зону. Предполагается, что благодаря этому поклонный туризм приобретет новый масштаб.







— Интерес проявится — это дело некоторой перспективы, — считает настоятель костела Святого Георгия в д. Осова Ян Петюн. — Но уже и сейчас можно говорить о большом стремлении людей проникнуться духовной культурой. Наш храм славится не только красивой архитектурой, но и богатой историей. Это третий костел в приходе, в наследство от прежней святыни достался орган. Инструмент до сих пор радует прихожан и гостей своими чудесными звуками, здесь проходят концерты органной музыки. Сохранилось и много другой старинной костельной утвари и убранств. В нынешнем году наша святыня отметит 110-летний юбилей.











































Большой интерес экскурсантов вызывает разместившийся недалеко от костела источник. Из него брали воду еще при строительстве храма, и она в нем не истощалась. В старых латинских документах ксендз Ян прочитал, что вода в этом источнике была лечебной. Священник отыскал его, очистил и облагородил. Местные жители часто приходят к освященному роднику. Но, по словам настоятеля храма, исцеляет не вода, а вера.

Государство и церковь наиболее успешны и наиболее эффективны, если защищают и поддерживают друг друга. Обе стороны осознают и то, что предметом их заботы является человек, личность.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и автора.