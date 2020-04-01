«Адмирал» не сыграет в следующем сезоне КХЛ

Источник материала: ОНТ

В следующем чемпионате Континентальной хоккейной лиги не примет участие «Адмирал» из Владивостока.

Это решение министерства физической культуры и спорта Приморского края. Сообщается, что в клубе приостановлено заключение профессиональных контрактов с хоккеистами. В структуре «Адмирала» останется команда молодежной хоккейной лиги «Тайфун», а также детско-юношеская спортивная школа.

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