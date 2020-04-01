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«Адмирал» не сыграет в следующем сезоне КХЛ
Источник материала: ОНТ
В следующем чемпионате Континентальной хоккейной лиги не примет участие «Адмирал» из Владивостока.
Это решение министерства физической культуры и спорта Приморского края. Сообщается, что в клубе приостановлено заключение профессиональных контрактов с хоккеистами. В структуре «Адмирала» останется команда молодежной хоккейной лиги «Тайфун», а также детско-юношеская спортивная школа.
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В следующем чемпионате Континентальной хоккейной лиги не примет участие «Адмирал» из Владивостока. Это решение министерства физической культуры и спорта...
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