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«Работаем круглые сутки». Куда звонить, чтобы оставить заявку на доставку продуктов и рецептов?
Источник материала: СТВ
Гость в студии программы
То есть мы работаем круглые сутки, и готовы принять звонки. Мы сегодня проводим работу по доставке продуктов питания и оказания первой необходимой помощи категории граждан, которые относятся к одиноким. А их у нас на территории города проживает чуть больше 19 тысяч. Кроме этого, в этот список вошли инвалиды первой и второй группы, которые еще не достигли общеустановленного пенсионного возраста. Работники территориальных центров, волонтеры сегодня обзванивают список, в котором у нас практически 22 тысячи жителей.
И я хочу сказать, что на сегодняшний день мы уже более 65% дозвонились гражданам. Уточнили, нужна ли им помощь, нуждаются ли они в наших услугах. Кроме того, что мы обслуживаем сегодня почти 4 тысячи пожилых граждан силами социальных работников – это люди, которые у нас находятся на социальном обслуживании, мы еще и дополнительно выполняем практически 180 заявок по доставке продуктов и рецептов.
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Гость в студии программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
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