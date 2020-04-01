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«Работаем круглые сутки». Куда звонить, чтобы оставить заявку на доставку продуктов и рецептов?

01.04.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость в студии программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

«Работаем круглые сутки». Куда звонить, чтобы оставить заявку на доставку продуктов и рецептов?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Узнать телефоны, по которым можно дозвониться или выразить свое пожелание на доставку продуктов, лекарств или рецептов можно по телефонам территориальных центров, которые размещены на сайтах и территориальных центров, и на сайте комитета по труду и занятости. Кроме того, к этой работе мы подключили «горящую линию» Минского городского центра социального обслуживания семей и детей, которые работают в режиме 7/24.

«Работаем круглые сутки». Куда звонить, чтобы оставить заявку на доставку продуктов и рецептов?

То есть мы работаем круглые сутки, и готовы принять звонки. Мы сегодня проводим работу по доставке продуктов питания и оказания первой необходимой помощи категории граждан, которые относятся к одиноким. А их у нас на территории города проживает чуть больше 19 тысяч. Кроме этого, в этот список вошли инвалиды первой и второй группы, которые еще не достигли общеустановленного пенсионного возраста. Работники территориальных центров, волонтеры сегодня обзванивают список, в котором у нас практически 22 тысячи жителей.

«Работаем круглые сутки». Куда звонить, чтобы оставить заявку на доставку продуктов и рецептов?

И я хочу сказать, что на сегодняшний день мы уже более 65% дозвонились гражданам. Уточнили, нужна ли им помощь, нуждаются ли они в наших услугах. Кроме того, что мы обслуживаем сегодня почти 4 тысячи пожилых граждан силами социальных работников – это люди, которые у нас находятся на социальном обслуживании, мы еще и дополнительно выполняем практически 180 заявок по доставке продуктов и рецептов.

Люди в материале: Жанна Романович

 
 
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Гость в студии программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
 
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