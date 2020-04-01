В Гродно пьяный на Renault уходил от преследования ГАИ и попал в аварию. Видео погони

Источник материала: Tut.by

В Гродно сотрудники ГАИ с погоней задерживали пьяного водителя, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел 27 марта, около 20.00, на улице Богуцкого. Водитель Renault проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться. В ходе погони он не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen, после чего был задержан инспекторами.

Медицинское освидетельствование 23-летнего нарушителя показало 2 промилле алкоголя. На него составили два административных протокола.

По информации ГАИ, ранее парень уже дважды лишался прав: за создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.