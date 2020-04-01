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В Гродно пьяный на Renault уходил от преследования ГАИ и попал в аварию. Видео погони
Источник материала: Tut.by
В Гродно сотрудники ГАИ с погоней задерживали пьяного водителя,
Инцидент произошел 27 марта, около 20.00, на улице Богуцкого. Водитель Renault проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться. В ходе погони он не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen, после чего был задержан инспекторами.
Медицинское освидетельствование 23-летнего нарушителя показало 2 промилле алкоголя. На него составили два административных протокола.
По информации ГАИ, ранее парень уже дважды лишался прав: за создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.
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По информации ГАИ, ранее парень уже дважды лишался прав: за создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.
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