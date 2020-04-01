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Доставка продуктов и рецептов на дом: как отличить волонтёра от мошенника?
Источник материала: СТВ
Социальные работники и волонтеры вооружились масками и антисептиками и доставляют пенсионерам продукты и лекарства. Как воспользоваться такой услугой и не попасться на удочку мошенникам, рассказываем в программе
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Кроме того мы разработали единый образец бейджа для волонтеров, где будут нанесены логотипы или герб Минского городского исполнительного комитета. В общем-то, это будет специально разработан бейдж волонтера, на котором обязательно будет присутствовать фотография волонтера и печать государственного учреждения, где зарегистрирован волонтер. Либо учреждение, либо в нашем случае – общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» или Красный Крест. Потому всех пожилых людей призываю обратить внимание на наличие бейджа, а социальных работников, как правило, наши жители города Минска уже знают. Но и вместе с тем у каждого социального работника будет удостоверение, которое он будет обязан предъявить по требованию пожилому человеку.
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Социальные работники и волонтеры вооружились масками и антисептиками и доставляют пенсионерам продукты и лекарства. Как воспользоваться такой услугой и не...
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