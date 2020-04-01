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Доставка продуктов и рецептов на дом: как отличить волонтёра от мошенника?

01.04.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Социальные работники и волонтеры вооружились масками и антисептиками и доставляют пенсионерам продукты и лекарства. Как воспользоваться такой услугой и не попасться на удочку мошенникам, рассказываем в программе «Большой город».

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Мы приняли ряд мер с нашими социальными партнерами, с нашими помощниками, поскольку к подбору волонтеров и, вообще, к нам – к работе в социальной службе подключились ребята – есть общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» – наша Минская городская организация и Общество Красного Креста. Сегодня уже только у Красного Креста 45 волонтеров из числа горожан зарегистрировано в качестве волонтеров.

Для того чтобы обезопасить пожилых людей, мы будем работать по определённому алгоритму. А это значит: пожилому человеку будут звонить представители, работники территориального центра социального обслуживания, называть фамилию волонтера или работника социального центра, который придет к ним либо с продуктами питания, либо будет доставлять рецепты. Но, как правило, рецепты мы доставляем бесконтактно, отправляя их в ящик для почтовой корреспонденции. Пожилому человеку поступит звонок с тем, кто по фамилии – какой человек, с какой фамилией придет к нему с пакетом продуктов или с рецептом.

Кроме того мы разработали единый образец бейджа для волонтеров, где будут нанесены логотипы или герб Минского городского исполнительного комитета. В общем-то, это будет специально разработан бейдж волонтера, на котором обязательно будет присутствовать фотография волонтера и печать государственного учреждения, где зарегистрирован волонтер. Либо учреждение, либо в нашем случае – общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» или Красный Крест. Потому всех пожилых людей призываю обратить внимание на наличие бейджа, а социальных работников, как правило, наши жители города Минска уже знают. Но и вместе с тем у каждого социального работника будет удостоверение, которое он будет обязан предъявить по требованию пожилому человеку.

Люди в материале: Жанна Романович

 
Теги: Минск
 
 
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Социальные работники и волонтеры вооружились масками и антисептиками и доставляют пенсионерам продукты и лекарства. Как воспользоваться такой услугой и не...
 
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