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Котенок тихо подкрался к коту, но это было большой ошибкой. Посмотрите, почему
Источник материала: Tut.by
Кошки очень не любят, когда их застают врасплох, и реакция может быть серьезной. Именно с таким столкнулся котенок из этого видео: он тихо подкрался к взрослому коту и случайно испугал его. Посмотрите, к чему это привело.
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К счастью, никто из этого видео в итоге не пострадал.
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