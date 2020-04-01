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Котенок тихо подкрался к коту, но это было большой ошибкой. Посмотрите, почему

01.04.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кошки очень не любят, когда их застают врасплох, и реакция может быть серьезной. Именно с таким столкнулся котенок из этого видео: он тихо подкрался к взрослому коту и случайно испугал его. Посмотрите, к чему это привело.

 
 
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К счастью, никто из этого видео в итоге не пострадал.
 
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