Котенок тихо подкрался к коту, но это было большой ошибкой. Посмотрите, почему

Источник материала: Tut.by

Кошки очень не любят, когда их застают врасплох, и реакция может быть серьезной. Именно с таким столкнулся котенок из этого видео: он тихо подкрался к взрослому коту и случайно испугал его. Посмотрите, к чему это привело.