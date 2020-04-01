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В Могилевской области зарегистрирован первый подтвержденный случай короновирусной инфекции

01.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могилевской области зарегистрирован первый подтвержденный случай короновирусной инфекцииВ Могилевской области, по данным на утро, зарегистрирован первый подтвержденный случай короновирусной инфекции. Об этом корреспонденту сайта сообщила заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас.  

«Это жительница Кричева 33 лет, которая была в длительной командировке в Витебске. В настоящее время она полностью обследована, проведен весь спектр противоэпидемических мероприятий. Женщина находится в Могилевской инфекционной больнице и получает необходимое лечение. Ее состояние стабильно», — рассказала собеседница.  

Ирина Бас добавила, что проведено обследование всех контактных лиц. «На утро получены все отрицательные результаты. В настоящее время в Кричеве проходятся противоэпидемические мероприятия».   

mogilev-region.gov.by

 

 
Теги: Витебск
 
 
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В Могилевской области, по данным на утро, зарегистрирован первый подтвержденный случай короновирусной инфекции. Об этом корреспонденту сайта сообщила...
 
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