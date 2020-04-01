В правительстве рассказали, какие товары временно запрещают вывозить из страны

Источник материала: Tut.by

Власти приняли решение ввести временный запрет на вывоз из страны некоторых продовольственных товаров. В их число попали в том числе гречка, репчатый лук. Это предусмотрено постановлением Совмина № 185 от 31 марта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Среди товаров, которые временно запрещено вывозить, — гречиха, гречневая грука, лук-севок, репчатый лук, чеснок.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта, — говористя в постановлении. — Указанный временный запрет также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых с территории Республики Беларусь в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего постановления».

Постановление не распространяется на вывоз товаров для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам по решению правительства.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

В документе отмемечается, что МИД должен внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами

ЕАЭС аналогичных мер.

Напомним, 31 марта страны ЕАЭС, в который входит и Беларусь, договорились , что установить временный запрет на вывоз с территории союза отдельных видов продовольственных товаров.

Временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза введут на репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.