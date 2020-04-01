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В Гродно водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в аварию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 марта около половины девятого вечера в Гродно нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в аварию.
Как
В какой-то момент иномарка столкнулась с Volkswagen, после чего нарушитель был задержан. Медосвидетельствование показало, что в организме юноши содержалось 2 промилле алкоголя.
Составлены административные протоколы. Ранее водитель дважды лишался прав управления автомобилем – за создание аварийной обстановки и оставление места ДТП.
В прошлом месяце от сотрудников ГАИ попытался скрыться житель Брестской области за рулём Volkswagen.
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Новости Беларуси. 27 марта около половины девятого вечера в Гродно нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и попал в аварию. Как сообщает МВД...
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