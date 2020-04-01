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Над Арктикой образовалась огромная озоновая дыра
Источник материала: Tut.by
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На высоте 18 километров ученые зафиксировали падение концентрации озона на 90%. Как подчеркнул Мартин Дамериас из Немецкого аэрокосмического центра, «это первый раз, когда можно говорить о настоящей озоновой дыре в Арктике».
Как отмечают специалисты, озоновые дыры более характерны для Южного полушария — они регулярно образуются над Антарктидой. В Северном полушарии это довольно редкое явление, так как температура в регионе более изменчива и обычно не подходит для истощения озонового слоя.
В этом году над Арктикой было больше холодного воздуха, чем в любую зиму. При низких температурах образовались высокогорные облака и начались химические реакции разрушения озона.
Ученые заверили, что арктическая озоновая дыра не представляет угрозы для здоровья, потому что Солнце только начинает подниматься над горизонтом в высоких широтах.
В ближайшие недели существует небольшая вероятность того, что дыра может сместиться в более низкие широты — в этом случае людям может понадобиться солнцезащитный крем, чтобы избежать солнечных ожогов.
Из-за того, что Солнце постепенно поднимается, температура воздуха в области озоновой дыры уже начала расти. Ожидается, что озон может скоро начать восстанавливаться, так как полярный вихрь распадется в ближайшие недели.
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В то время, как озоновый слой над Антарктидой восстанавливается, на противоположной стороне образовались рекордно низкие уровни озона.
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