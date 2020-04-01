Над Арктикой образовалась огромная озоновая дыра

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы писали , что озоновый слой над Антарктидой восстановился настолько, что многие тревожные изменения в атмосфере Южного полушария фактически остановились, и причина кроется в Монреальском протоколе, принятом в 1980-х. Но, к сожалению, в то же время на противоположной стороне Земли, в Арктике, образовалась новая озоновая дыра — рекордно низкие уровни озона в центральной Арктике охватывают территорию, примерно в три раза превышающую размеры Гренландии. Об этом сообщает журнал Nature. Перевод опубликовало издание ИноСМИ.Ru.



Изображение: NASA Ozone Watch / Nature

На высоте 18 километров ученые зафиксировали падение концентрации озона на 90%. Как подчеркнул Мартин Дамериас из Немецкого аэрокосмического центра, «это первый раз, когда можно говорить о настоящей озоновой дыре в Арктике».

Как отмечают специалисты, озоновые дыры более характерны для Южного полушария — они регулярно образуются над Антарктидой. В Северном полушарии это довольно редкое явление, так как температура в регионе более изменчива и обычно не подходит для истощения озонового слоя.

В этом году над Арктикой было больше холодного воздуха, чем в любую зиму. При низких температурах образовались высокогорные облака и начались химические реакции разрушения озона.

Ученые заверили, что арктическая озоновая дыра не представляет угрозы для здоровья, потому что Солнце только начинает подниматься над горизонтом в высоких широтах.

В ближайшие недели существует небольшая вероятность того, что дыра может сместиться в более низкие широты — в этом случае людям может понадобиться солнцезащитный крем, чтобы избежать солнечных ожогов.

Из-за того, что Солнце постепенно поднимается, температура воздуха в области озоновой дыры уже начала расти. Ожидается, что озон может скоро начать восстанавливаться, так как полярный вихрь распадется в ближайшие недели.