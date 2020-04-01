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В Беларуси вводят временный запрет на вывоз гречки, лука и чеснока
Источник материала: ОНТ
В Беларуси вводится временный запрет на вывоз за пределы страны ряда продовольственных товаров. Постановление Совета Министров от 31 марта 2020 года №185
Запрет коснулся гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока. Данные товары нельзя вывозить вне зависимости от страны происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
Постановление уже вступило в силу и будет действовать в течение трех месяцев.
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В Беларуси вводится временный запрет на вывоз за пределы страны ряда продовольственных товаров. Постановление Совета Министров от 31 марта 2020 года №185...
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