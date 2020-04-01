Год назад в интервью в рамках журналистского расследования телеканала «Белсат» Сергей Сацук публично озвучил информацию о высоких связях коррупционеров от здравоохранения в лице человека, в своё время бывшего главным в стране и Генеральной прокуратуре по коррупции, потом в Следственном комитете по коррупции, а сейчас возглавляющем другое ведомство с большими погонами, с большими звёздами, о котором все знают, в том числе сотрудники правоохранительных органов, но не могут добраться.













«Я прекрасно знаю, что это подготовка информационного поля к моему задержанию. Я знаю, чьих это рук дело. Имя этого генерала, который «крышует» системную коррупцию Минздрава, известно всем, кто крутится в этом бизнесе. Именно он более десяти лет, сначала в Генпрокуратуре, а потом в Следственном комитете, давил всякие попытки влезть в этот бизнес со стороны правоохранительных органов. Теперь вот ему сделали заказ на журналистов…»









председатель Государственного комитета судебных экспертиз генерал-майор юстиции Андрей Швед, считает блогер d-zholik и объясняет, почему он пришел к такому выводу. Под этим человеком журналистом подразумеваетсяблогер d-zholik и объясняет, почему он пришел к такому выводу.





Брат Андрея Шведа Олег Швед с 2011 года является директором государственного предприятия «Медтехноцентр», подчинённого Министерству здравоохранения и входившего в структуру УП «Белмедтехника», у директора которого в гараже при обыске нашли 620 тысяч долларов.





Всего за несколько месяцев до начала масштабной волны арестов в системе Минздрава и подчинённых ему организаций предприятие, возглавляемое братом генерала Шведа, заблаговременно вывели и преобразовали в самостоятельное юридическое лицо.





Министром здравоохранения, при котором и благодаря которому Олег Швед был назначен руководителем «Медтехноцентра», являлся неприкасаемый Василий Жарко, которого, в свою очередь, во власть привела ныне покойная Людмила Постоялко, мать Ирины Абельской, которую в своб очередь считают матерью младшего сына Лукашенко Коли.





Карьера же самого Андрея Шведа пошла резко в гору после Виктором Лукашенко, с которым они являются практически ровесниками. пошла резко в гору после знакомства с его старшим сыном, с которым они являются практически ровесниками.





В 1996–1998 гг. работал на различных должностях в органах прокуратуры г. Минска





В 1998–1999 гг. – прокурор отдела Прокуратуры Республики Беларусь по надзору за следствием в органах внутренних дел.





В 1999–2003 гг. – старший прокурор отдела Прокуратуры Республики Беларусь по надзору за расследованием уголовных дел и исполнением законов по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.





В 2003–2004 гг. – заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией управления республиканской Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.





В 2004–2005 гг. – начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией управления республиканской Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.





В 2005–2006 гг. – начальник управления правового обеспечения, информации и общественных связей республиканской Прокуратуры.





С 2006 по 2010 г. – начальник экспертно-правового отдела Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь. Попал на указанную должность после прихода в Совбез помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко.





В 2010–2011 гг. – заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь – начальник следственного управления Генеральной прокуратуры. По должности подчинялся весь объединённый следственный аппарат органов прокуратуры.





Возглавлял следственную группу по расследованию уголовного дела о терактах, в результате которого Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалёв были подведены под «вышку» и скоропалительно расстреляны. За что Александр Лукашенко наградил Андрея Шведа орденом Отечества ІІІ степени.





В 2012–2013 гг. – первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь.









22 апреля 2013 г. назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.





Стал самым молодым генералом (юстиции) за время правления Александра Лукашенко.



